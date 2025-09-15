Ảnh đời thường của cô gái đăng quang Miss Grand Vietnam 2025

Sau hành trình kéo dài hơn một tháng, chung kết Miss Grand Vietnam 2025 diễn ra vào tối 14/9 tại TP.HCM. Trải qua nhiều vòng thi, ngôi vị cao nhất gọi tên Nguyễn Thị Yến Nhi, người đẹp đến từ Đắk Lắk. Ngôi vị Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Thu Ngân và Lê Thị Thu Trà. Sau đêm chung kết, Yến Nhi sẽ đại diện Việt Nam góp mặt tại Miss Grand International 2025, dự kiến diễn ra vào tháng 10 ở Thái Lan.

Chiến thắng của Yến Nhi nhìn chung nhận được sự đồng tình của số đông khán giả. Người đẹp có phần thể hiện tự tin, bản lĩnh trên sân khấu, kỹ năng trình diễn tốt. Ở phần trả lời ứng xử, khi nhận câu hỏi “Là một người trẻ, bạn sẽ hành động gì để đóng góp trong kỷ nguyên cất cánh vươn mình của Việt Nam?”, mỹ nhân quê Đắk Lắk tự tin trả lời song ngữ.

"Là một sinh viên ngành du lịch, tôi tin rằng những đóng góp của mình sẽ thể hiện ở ba hành động. Đầu tiên, tôi sẽ là một người kể chuyện Việt Nam, để lan tỏa văn hóa, lịch sử đến bạn bè quốc tế. Thứ hai, tôi sẽ ứng dụng, chuyển đổi số, đưa văn hóa, du lịch đến du khách nước ngoài. Cuối cùng, trong tương lai, tôi hy vọng trở thành đại sứ du lịch, là cầu nối kết nối thế giới và Việt Nam, bằng bản lĩnh của mình”, Yến Nhi nói.

Ngay từ khi đăng ký tham gia Miss Grand Vietnam 2025, Yến Nhi đã được đánh giá là ứng viên tiềm năng cho vương miện hoa hậu. Người đẹp gây ấn tượng với chiều cao 1,72 m, cùng số đo ba vòng 81-64-92 cm. Cô từng góp mặt tại Miss Grand Vietnam 2024 và lọt top 15.

“Tôi không xem cuộc thi chỉ là sân chơi sắc đẹp, mà còn là hành trình để kể câu chuyện của mình - một cô gái xuất thân từ miền Trung, luôn nỗ lực học tập, làm việc và đam mê quảng bá văn hóa dân tộc. Thông qua cuộc thi, tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng đến các bạn trẻ”, người đẹp sinh năm 2004 chia sẻ.

Yến Nhi sinh năm 2004 ở Đăk Lăk. Người đẹp theo học ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại trường Đại học Văn Hiến. Tân Miss Grand Vietnam 2025 sở hữu gương mặt cá tính, đường nét sắc sảo, nổi bật là đôi môi dày gợi cảm.

Trên trang cá nhân, người đẹp chăm chỉ cập nhật về công việc và những khoảnh khắc đời thường. Trái ngược với vẻ sắc lạnh trên sàn diễn, Yến Nhi ngoài đời thân thiện và hay cười. Người đẹp cũng theo đuổi phong cách nữ tính với những thiết kế “bánh bèo”.

Yến Nhi khá bận bịu với công việc làm mẫu ảnh. Người đẹp gốc Đăk Lăk chịu khó biến hóa trong nhiều concept, từ dịu dàng cho tới quyến rũ, cá tính. Những khi rảnh rỗi, cô thường đi du lịch, nghỉ dưỡng hay cafe với hội bạn bè.

