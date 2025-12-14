Nàng Mơ trong phim Hoàng Nam

Nàng Mơ gây chú ý khi tham gia phim điện ảnh Thế hệ kỳ tích của đạo diễn Hoàng Nam. Người đẹp hóa thân Trang, con gái của cô Phương Tứ (Hà Hương). Nhân vật là một cô gái dịu dàng, giàu lòng cảm thông, sẻ chia. Trái ngược với mẹ hay xài xể người anh họ theo đuổi ước mơ lập trình game, Trang tích cực động viên, ủng hộ anh trên con đường làm nên kỳ tích.

Đây là vai diễn điện ảnh đầu tay của Nàng Mơ. Người đẹp không gặp nhiều khó khăn để hóa thân một cô gái yểu điệu, nữ tính. Tính cách dịu dàng của nhân vật cũng được diễn viên gen Z khắc họa tương đối trọn vẹn. Tuy nhiên, vì chưa có nhiều kinh nghiệm, cách Nàng Mơ lột tả nội tâm nhân vật thiếu sắc nét. Đôi khi, cách thoại cũng cảm giác như đang “trả bài”, kém tự nhiên.

Nàng Mơ sinh năm 2006, tên thật là Trà My, quê Hà Nội. Người đẹp có chiều cao 1,68 m. Trước đây, cô được biết tới là một nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên mạng xã hội, sở hữu lượng fan khá đông đảo. Tuy nhiên, Nàng Mơ cũng vướng không ít ồn ào liên quan tới chuyện gia đình.

Hồi tháng 9 năm nay, Nàng Mơ gây chú ý khi trở thành một trong các thí sinh vào nhà chung của Vietnam's Next Top Model 2025. Cô cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi tìm kiếm người mẫu. Sự xuất hiện của người đẹp trong chương trình vướng tranh cãi. Chiều cao của mỹ nhân sinh năm 2006 bị đánh giá khá bất lợi so với các thí sinh khác.

Nàng My ở giai đoạn đầu tiên không được dàn giám khảo đánh giá cao. Cô tỏ ra lóng ngóng trước các thử thách của nghề mẫu vì không có kinh nghiệm. Tuy nhiên, bước sang những giai đoạn tiếp theo, người đẹp được cho là có màn tiến bộ gây ngạc nhiên, từng thắng ở một thử thách photoshoot dưới nước.

Dù bị loại ngay trước thềm chung kết, Trà My vẫn kịp để lại thiện cảm với thái độ lễ phép, tinh thần cầu tiến và sự nỗ lực. Sau chương trình, hình ảnh Nàng Mơ trở nên tích cực và được nhiều khán giả đón nhận rộng rãi hơn. Người đẹp cũng chăm chỉ tham gia các hoạt động, sự kiện giải trí.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.