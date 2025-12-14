Á hậu Ngọc Mai độc thân quyến rũ ở tuổi 60

Ở tuổi 60, Ngọc Mai được khen quyến rũ, trẻ trung đáng kinh ngạc. Cô vẫn sống độc thân, không hẹn hò với ai.

Theo tờ HK01, Á hậu Dương Ngọc Mai (Strawberry Yeung) mới đây trở thành tâm điểm chú ý khi tham dự lễ bế mạc Liên hoan phim Kim Kê - Bách Hoa Trung Quốc 2025. Cô xuất hiện trong bộ đầm đen hai dây, với phần cổ khoét sâu khoe đường cong táo bạo. Người đẹp hoàn thiện outfit với phụ kiện hoa tai đính đá bản lớn và đôi găng tay màu xanh nổi bật.

Tại thảm đỏ sự kiện, mỹ nhân sinh năm 1965 thể hiện phong thái tự tin, tạo nhiều dáng quyến rũ trước ống kính. Ngọc Mai được rất đông người hâm mộ tại đại lục vây quanh xin chụp ảnh và ký tặng. Nữ diễn viên không khỏi bất ngờ và xúc động.

Cô chia sẻ: “Tôi cũng không ngờ tại đây lại có nhiều người đến tìm tôi để chụp hình và xin chữ ký như vậy. Các fan còn đọc vanh vách những bộ phim tôi từng đóng, đúng là những người ủng hộ tôi thật sự".

Dương Ngọc Mai được khen quá trẻ ở tuổi 60. Ảnh: Weibo.

Lần xuất hiện này của Ngọc Mai khiến khán giả ngỡ ngàng. Dù đã bước sang tuổi 60, cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung tới khó tin, gương mặt hầu như không để lộ nhiều dấu hiệu tuổi tác. Cô cũng được dân mạng khen ngợi với thân hình, làn da săn chắc.

"Dương Ngọc Mai không già đi hay sao", "Không thể tin được là cô ấy đã 60 tuổi", "Cô ấy dường như đã bị thời gian bỏ quên", "Nhìn Ngọc Mai, tôi cứ đinh ninh rằng cô ấy chưa quá 40 tuổi"... là một số bình luận của người hâm mộ.

Dương Ngọc Mai sinh năm 1965, là mỹ nhân nổi tiếng của Trung Quốc. Trước khi đặt chân vào showbiz, cô từng làm y tá. Nhờ sắc vóc nổi bật, người đẹp sau đó được mời chụp ảnh, đóng quảng cáo.

Năm 1990, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu châu Á và giành giải Á hậu, đồng thời nhận hai giải phụ là Người đẹp ăn ảnh và Người có thân hình đẹp nhất. Sau cuộc thi, Ngọc Mai ký hợp đồng đóng phim với đài ATV.

Trong một bài phỏng vấn trên tờ Mpweekly vào năm 2022, Ngọc Mai cho biết cô sống độc thân nhiều năm. Từng có nhiều chàng trai trẻ theo đuổi, nhưng không ai khiến cô thấy rung động. Một số nguồn tin chia sẻ từng có thời điểm, Ngọc Mai được 13 người đàn ông theo đuổi cùng lúc.