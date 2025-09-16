Con trai lãnh đạo đài truyền hình ở Trung Quốc trả giá

Cung Ích Đình vừa bị tạm giữ để thẩm vấn sau khi bị bạn gái cũ tố xâm hại tình dục. Tòa yêu cầu Cung Ích Đình phải nộp phí tại ngoại 1 triệu Đài tệ, đồng thời tạm hoãn xuất cảnh.

Những ngày qua, vụ việc Cung Ích Đình - con trai Cung Mỹ Phú, cựu Phó tổng giám đốc đài truyền hình Tam Lập, bị bạn gái cũ đăng đàn tố xâm hại tình dục, quay lại clip nóng, gây xôn xao dư luận Trung Quốc.

Lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc. Theo tờ Line Today, ban đầu vụ án do Viện kiểm sát quận Sỹ Lâm thụ lý, nhưng vì vấn đề thẩm quyền nên đã được chuyển giao cho Viện kiểm sát Đài Bắc tiếp tục điều tra.

Trưa 15/9, cảnh sát tiến hành khám xét nơi ở của Cung Ích Đình và các địa điểm liên quan.

Cung Ích Đình được tại ngoại

Khi cảnh sát xuất hiện, Cung Ích Đình tỏ ra khá bình tĩnh, chủ động hợp tác. Tại nơi ở của gã, lực lượng chức năng thu giữ nhiều điện thoại, máy tính, ổ cứng di động cùng thiết bị lưu trữ... Sau khi lập biên bản, khoảng 16h cùng ngày, cảnh sát chuyển đối tượng về Viện kiểm sát Đài Bắc để tiến hành thẩm vấn, với cáo buộc xâm hại tình dục và xâm phạm quyền riêng tư.

Cung Ích Đình không đeo khẩu trang, lập tức thu hút sự chú ý khi vừa bước xuống xe. Đây là lần đầu tiên con trai cựu lãnh đạo đài truyền hình Tam Lập xuất hiện trước công chúng kể từ thời điểm vụ lùm xùm nổ ra. Khi được phóng viên đặt câu hỏi, Cung Ích Đình chỉ giữ im lặng, không phản hồi.

Đối tượng phải trải qua hơn 3 tiếng thẩm vấn. Đến 20h cùng ngày, Cung Ích Đình được cho tại ngoại, với số tiền bảo lãnh 1 triệu Đài tệ, kèm lệnh tạm hoãn xuất cảnh.

Cung Ích Đình bị áp giải tới phòng thẩm vấn. Ảnh: UDN.

Đồng thời, viện kiểm sát cũng thông báo Cung Ích Đình phải tuân thủ lệnh bảo vệ nạn nhân trong thời hạn 2 năm, bao gồm các điều khoản như cấm tiếp xúc, đe dọa hay quấy rối bạn gái cũ là Giang Tổ Bình. Sau khi được người thân nộp tiền bảo lãnh, Cung Ích Đình nhanh chóng rời đi, né tránh ống kính truyền thông.

Một nguồn tin tiết lộ trong buổi thẩm vấn, Cung Ích Đình phủ nhận cáo buộc cưỡng ép quan hệ, cho rằng cả hai từng là người yêu, trong quá trình chung sống có những bất đồng quan điểm. Đối tượng khẳng định lời tố của Giang Tổ Bình chỉ là phiến diện, sai sự thật. Ngoài ra, con trai Cung Mỹ Phú cũng bày tỏ sẵn sàng phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ sự thật.

Vụ việc đang trở thành tâm điểm chú ý, kéo theo hàng loạt bàn luận trên mạng xã hội. Ông Cung Mỹ Phú hiện vẫn giữ im lặng. Trước đó, khi vụ lùm xùm đấu tố nổ ra, trước làn sóng dư luận, Cung Mỹ Phú xin từ chức để chờ đợi kết quả điều tra của cơ quan chức năng.

Giang Tổ Bình nói gì

Vụ lùm xùm nổ ra từ ngày 18/8, khi Giang Tổ Bình đăng tải bài viết tiết lộ một phụ nữ bị bạn trai quay lén clip.

Sau đó, diễn viên tiếp tục gây chấn động dư luận khi thừa nhận mình chính là nạn nhân, đồng thời tiết lộ còn có ít nhất hai nữ đồng nghiệp khác từng bị quấy rối. Giang Tổ Bình cũng tiết lộ thêm nhiều ảnh chụp tin nhắn làm bằng chứng, tố Cung Ích Đình liên tục nhắn tin với những lời lẽ thô tục, bệnh hoạn.

Vụ việc của Giang Tổ Bình gây xôn xao.

Diễn viên cũng khẳng định bạn trai cũ có “ô dù”, vì là con trai lãnh đạo cấp cao đài Tam Lập. Trước làn sóng dư luận, ông Cung Mỹ Phú lên tiếng, cho biết tin tưởng vào con trai mình và tin rằng công lý sẽ làm sáng tỏ vụ việc.

Sau khi vụ việc thu hút quan tâm, một số đồng nghiệp lên tiếng chia sẻ về Cung Ích Đình. Họ cho biết gã có nhiều tài lẻ, dễ dàng chiếm được thiện cảm của các nữ đồng nghiệp. Một người cho biết tại các buổi tiệc, Cung Ích Đình luôn chủ động bắt chuyện với phụ nữ xinh đẹp. Gã không chỉ hoạt ngôn, nhiều năng lượng mà còn hát hay, sẵn sàng thể hiện trên sân khấu và chiếm được sự quan tâm của người khác giới. Nhiều người tỏ ra sốc khi Cung Ích Đình bị tố có những hành vi bỉ ổi.

Ngày 11/9, Giang Tổ Bình cùng luật sư đến Viện kiểm sát quận Sỹ Lâm để hoàn tất lời khai, đồng thời nộp đơn khởi tố hình sự đối với bạn trai cũ. Tuy nhiên, vì địa điểm được cho là xảy ra hành vi xâm hại nằm tại nhà riêng của Giang Tổ Bình ở Đài Bắc, nên cơ quan này không có thẩm quyền. Ngày 12/9, hồ sơ được chuyển giao cho Viện kiểm sát Đài Bắc để tiếp tục điều tra.

Giang Tổ Bình cũng lên tiếng, cho biết sau chuỗi ngày theo đuổi vụ đấu tố đã kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần. Cô phải sống trong lo sợ, không dám ra khỏi nhà vì lo ngại cho an nguy của bản thân.

Tuy nhiên, một số luồng ý kiến tỏ ra băn khoăn trước việc Giang Tổ Bình dũng cảm tố cáo bạn trai cũ xâm hại tình dục, nhưng lại không có đồng nghiệp nào đứng ra bảo vệ. Diễn viên sau đó lên tiếng, cho biết đã nhận được nhiều tin nhắn riêng tư từ đồng nghiệp, đồng thời kêu gọi khán giả không nên công kích, móc mỉa bất kỳ ai vì chỉ vì không công khai ủng hộ cô.

"Các đồng nghiệp của tôi cần phải làm việc. Và tôi hy vọng mọi người không cảm thấy tôi đang chiến đấu một mình", cô nói. Dân mạng suy đoán việc nhiều nghệ sĩ không dám lên tiếng công khai vì lo sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp. Nhiều nguồn tin trong ngành cho biết Cung Mỹ Phú có mối quan hệ rất rộng và tầm ảnh hưởng lớn trong giới showbiz.