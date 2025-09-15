Con trai lãnh đạo đài truyền hình ở Trung Quốc bị bắt

Cảnh sát đã tiến hành khám xét nơi ở, thu giữ máy tính, điện thoại và tạm giữ Cung Ích Đình sau khi gã bị tố chuốc thuốc, xâm hại diễn viên Giang Tổ Bình.

Theo trang Pchome, dư luận Trung Quốc những ngày qua xôn xao khi nữ diễn viên Giang Tổ Bình tố bạn trai cũ là Cung Ích Đình - con trai Cung Mỹ Phú (Phó tổng giám đốc đài truyền hình Tam Lập) - chuốc thuốc và xâm hại tình dục. Ông Cung Mỹ Phú sau đó xin từ chức để chờ đợi kết quả điều tra.

Vụ việc gây chấn động giới giải trí Hoa ngữ, sau đó đã được chuyển cho Viện kiểm sát Bắc Đài Loan thụ lý. Tới trưa 15/9, phía cảnh sát đã tiến hành khám xét nơi ở và tạm giữ Cung Ích Đình. Khi cảnh sát xuất hiện, Cung Ích Đình tỏ ra bình tĩnh, chủ động hợp tác.

Tại nơi ở của Cung Ích Đình, cảnh sát thu giữ điện thoại, máy tính, ổ cứng di động cùng nhiều thiết bị lưu trữ. Đến 16h ngày 15/9, sau khi lập biên bản, cảnh sát chuyển Cung Ích Đình về Viện kiểm sát Bắc Đài Loan để tiến hành thẩm vấn, với cáo buộc xâm hại tình dục và xâm phạm quyền riêng tư. Công tố viên sẽ căn cứ mức độ nghiêm trọng của hành vi để quyết định cho tại ngoại hay đề nghị tòa phê chuẩn lệnh bắt giam.

Hình ảnh Cung Ích Đình bị áp giải về đồn cảnh sát. Ảnh: Weibo.

Loạt ảnh Cung Ích Đình bị áp giải nhanh chóng thu hút quan tâm, được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Trước đó, Giang Tổ Bình tố Cung Ích Đình chuốc thuốc, xâm hại cô rồi quay lại clip nóng. Sau khi tung bằng chứng, nữ diễn viên tiếp tục đăng đàn cầu cứu dân mạng vì lo sợ cho an nguy của bản thân. Giang Tổ Bình cho biết những ngày qua, cô suy kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần, sụt 20 kg. Diễn viên thậm chí mất ngủ, không dám ra khỏi nhà vì sợ bị trả thù.

“Hiện tôi vô cùng mệt mỏi, thấy mẹ lo lắng đau lòng càng không phải điều tôi mong muốn. Vì vậy, tôi quyết định nghe lời gia đình, giao hết cho luật sư và tin tưởng vào công lý. Tôi chỉ hy vọng sẽ không còn cô gái nào phải trải qua điều tương tự", diễn viên viết trên trang cá nhân.