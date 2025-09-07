Giang Tổ Bình cầu cứu

Sau chuỗi ngày đấu tố qua lại, Giang Tổ Bình cho hay cô cảm thấy kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Những ngày qua, diễn viên phải sống trong sợ hãi, không dám ra khỏi nhà.

Những ngày qua, truyền thông xứ Trung xôn xao trước thông tin Giang Tổ Bình tố bạn trai cũ là Cung Ích Đình - con trai phó tổng giám đốc đài truyền hình Cung Mỹ Phú - đã chuốc thuốc, cưỡng bức, quay lén cô, rồi gửi video cho bạn bè. Sau đó, phía Cung Ích Đình kịch liệt phủ nhận, thậm chí tố ngược nữ diễn viên bịa chuyện vu khống. Vụ việc gây chấn động dư luận và truyền thông, kéo theo nhiều diễn biến đấu tố phức tạp.

Tới rạng sáng 7/9, Giang Tổ Bình tiếp tục gây xôn xao khi đăng tải bức hình toàn màu đen, cầu cứu cộng đồng mạng. Diễn viên cho hay đang kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần sau chuỗi ngày đấu tranh đòi công lý. Ngoài ra, Giang Tổ Bình cũng cảm thấy rất hoang mang, lo sợ cho sự an toàn của bản thân, bởi gia đình Cung Ích Đình đều biết rõ nơi ở của cô.

Diễn viên tiết lộ mỗi ngày, cô chỉ dám chợp mắt trên ghế sofa khi trời đã sáng, nhưng hễ nghe thấy tiếng động nhỏ liền lập tức bừng tỉnh. Giang Tổ Bình thậm chí sợ hãi đến mức không dám gọi đồ ăn ngoài, lo ngại có thể gặp chuyện chẳng lành. "Nhìn thấy người đội mũ bảo hiểm qua màn hình, tôi không biết đó là nhân viên giao hàng thật hay ai đó giả dạng. Tôi thật sự đã quá mệt mỏi, kiệt sức đến cùng cực", cô viết.

Những chia sẻ của Giang Tổ Bình khiến dân mạng xôn xao bàn luận. Nhiều người động viên, gửi lời khuyên cô bình tĩnh, kêu gọi sự giúp đỡ của người thân, bạn bè.

Theo chia sẻ của Giang Tổ Bình, cô và Cung Ích Đình từng hẹn hò bất chấp khoảng cách 22 tuổi. Tháng 6, Cung Ích Đình theo Giang Tổ Bình về nhà sau khi cùng tham gia một bữa tiệc. Thời điểm này, cả 2 đã chia tay, theo lời Giang Tổ Bình. Khi thấy Giang Tổ Bình đau tim, Cung Ích Đình đã cho bạn gái cũ uống thuốc mê rồi cưỡng bức và quay lén.

Khi Giang Tổ Bình tỉnh lại, yêu cầu xóa video, Cung Ích Đình tuyên bố đã sao chép các video, thậm chí gửi chúng cho bạn bè. Nữ diễn viên bức xúc cho biết ông Cung Phú Mỹ đã tìm mọi cách bao che cho hành động của con trai.

Ngoài Giang Tổ Bình, 2 diễn viên khác cũng tố cáo bị Cung Ích Đình quấy rối qua tin nhắn. Một trong 2 người vì quá sợ hãi nên đã nghỉ việc.

Ngược lại, Cung Ích Đình phủ nhận cáo buộc của Giang Tổ Bình. Người này khẳng định vẫn hẹn hò Giang Tổ Bình tới cuối tháng 8. Việc Giang Tổ Bình tố cáo anh cưỡng bức chỉ là bịa chuyện vì thất tình.