Ái nữ của Bill Gates chia tay bạn trai

  • Chủ nhật, 7/9/2025 07:42 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Phoebe Gates xác nhận chia tay bạn trai Arthur Donald sau 2 năm hẹn hò. Cô hiện đã bắt đầu một mối quan hệ mới.

Theo Page Six, Phoebe Gates gây chú ý khi tiết lộ đã chia tay bạn trai Arthur Donald và đang bắt đầu một mối quan hệ khác. Trong tập podcast The Burnouts mới lên sóng, ái nữ của Bill Gates hết lời khen ngợi bạn trai mới.

Phoebe không tiết lộ danh tính người kia, chỉ cho biết anh không dùng mạng xã hội. Cả hai nảy sinh tình cảm và trở nên gắn kết nhờ những đoạn video cô thực hiện cho thương hiệu riêng.

Phoebe Gates anh 1

Phoebe Gates chia tay Arthur Donald sau 2 năm hẹn hò. Ảnh: BACKGRID.

“Thật tuyệt vời. Đây là điều tuyệt nhất từ trước đến nay và nó hoàn toàn mới mẻ với tôi. Tôi chưa từng ở bên ai giống như vậy. Tôi bảo: ‘Này, ngồi xuống đi. Để em cho anh xem video mới đăng trên tài khoản Phia nhé. Vì em đã dồn hết tâm sức vào sản xuất cái này rồi, nên anh sẽ phải ngồi đây và xem nó'. Và anh ấy nhẹ nhàng đáp lại: ‘Được thôi'", Phoebe kể.

Trước đó, Phoebe Gates (22 tuổi) và Arthur Donald - cháu trai của Paul McCartney - từng vướng tin hẹn hò vào tháng 10/2023, khi cô đăng ảnh hai người trên Instagram cùng dòng chú thích: “Paris trên phim".

Mùa hè năm 2024, con gái Bill Gates xác nhận mối quan hệ của cả hai, ngay sau khi tốt nghiệp Đại học Stanford. Khi ghi lại trải nghiệm lễ tốt nghiệp cho tạp chí Nylon, Phoebe gọi Donald là bạn trai, thậm chí còn khen anh ăn mặc bảnh bao.

Tháng 9/2024, cặp đôi cùng tham dự sự kiện The Albies. The New York Times đưa tin Donald sống ở California, nhưng nhiều lần bay sang New York dịp cuối tuần để gặp Phoebe. Tờ báo cũng cho biết hai người quen nhau khi Phoebe hợp tác với nhà thiết kế Stella McCartney - dì của Donald.

Trước khi hẹn hò với Donald, Phoebe từng có quan hệ tình cảm với Robert Ross, bạn học ở Stanford.

