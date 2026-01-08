Nhân vật khó thay thế ở Táo Quân

Ngày 7/1, thông tin "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh bị bệnh nặng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, trao đổi với Tri Thức - Znews, nghệ sĩ cho biết đây là thông tin không chính xác. NSND Quốc Khánh khẳng định sức khỏe hiện bình thường. Anh cũng phủ nhận việc không tham gia Táo Quân 2026 vì gặp vấn đề sức khỏe.

Trong hai thập kỷ qua, hình ảnh NSND Quốc Khánh gắn liền với chương trình Táo Quân. Anh đảm nhận vai Ngọc Hoàng, thường xuất hiện ở đầu và cuối chương trình. Dù thời lượng lên hình không nhiều như các diễn viên khác, NSND Quốc Khánh vẫn tạo dấu ấn riêng. "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh có phong thái điềm tĩnh, từ tốn nhưng gây chú ý với nhiều câu nói dí dỏm, sâu cay. Trong một số mùa của Táo Quân, nghệ sĩ còn thể hiện khả năng rap, nhảy, hát nhạc trẻ...

Nghệ sĩ gắn liền với câu nói quen thuộc "Ta tuyên bố bãi chầu" khi khép lại chương trình Táo Quân các năm. Bắt đầu gắn bó với Táo Quân từ 2004, NSND Quốc Khánh chưa vắng mặt bất cứ mùa nào. Năm 2024, khi toàn bộ dàn diễn viên quen thuộc như NSƯT Chí Trung, NSND Tự Long, NSƯT Quang Thắng, NSND Xuân Bắc, NSND Công Lý, Vân Dung vắng mặt, Quốc Khánh vẫn tham gia.

Ngoài Táo Quân, những năm gần đây, NSND Quốc Khánh không tham gia phim ảnh. Nghệ sĩ có cuộc sống kín tiếng, không sử dụng mạng xã hội hay xuất hiện ở các sự kiện giải trí. Ở tuổi 64, anh vẫn độc thân. Trong một bài phỏng vấn trước, NSND Quốc Khánh cho biết thích cuộc sống tự do, không ràng buộc.

Quốc Khánh từng công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam và tham gia nhiều bộ phim như Tết này ai đến xông nhà, Trừng phạt, Áo lụa Hà Đông, Những người độc thân vui vẻ. Năm 2012, nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSƯT. Tháng 11/2022, anh nhận quyết định nghỉ hưu của Nhà hát Kịch Việt Nam. Đến năm 2023, Quốc Khánh được phong tặng danh hiệu NSND.

Sách về Tết Táo quân

Có nhiều văn bản, nghiên cứu chỉ ra nguồn gốc, tục lệ, cùng các nghi thức cúng Táo quân vào 23 tháng chạp hàng năm. Trong cuốn Việt Nam phong tục tập hợp các bài viết trên Đông Dương tạp chí (1915), Phan Kế Bính dành một dung lượng nhỏ nói về Tết Táo quân.

Theo đó, 23 tháng Chạp là Tết Táo quân. Ta thường cho hôm ấy là ngày vua bếp lên chầu trời. Nguyên ở trong đạo Lão Tử có nói rằng: Ngày 23 tháng Chạp thì Táo quân lên chầu trời để tâu việc thiện ác của nhân gian.