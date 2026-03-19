Bạn trai Kylie Jenner gặp họa vì sao phim khiêu dâm

  • Thứ năm, 19/3/2026 18:27 (GMT+7)
Nhiều người hâm mộ lo lắng mối tình của Kylie và Timothée có thể bị ảnh hưởng sau khi diễn viên phim người lớn Sarah Tena tiết lộ từng qua lại với Timothée suốt 3 năm.

Theo Daily Mail, cựu diễn viên phim khiêu dâm Sarah Tena mới đây gây sốc khi tuyên bố từng hẹn hò với Timothée Chalamet. Người đẹp cho biết cả hai đã quen nhau 3 năm, trước khi anh đột ngột có bạn gái mới là Kylie Jenner.

Cụ thể, Sarah tiết lộ cô và Timothée quen biết trên Instagram hồi tháng 1/2020, rồi có những buổi gặp gỡ không thường xuyên. Sau khoảng thời gian hẹn hò, cô đã chính thức thổ lộ tình cảm với đối phương. Nhưng chỉ 6 tháng sau đó, Sarah cảm thấy sốc khi hay tin Timothée công khai ở bên Kylie.

Mối tình giữa nam diễn viên và Kylie đang tiến triển tốt đẹp. Ảnh: IGNV/WireImage.

Những chia sẻ của ngôi sao phim người lớn đang gây xôn xao, kéo theo nhiều bàn luận trái chiều. Nhiều người hâm mộ bày tỏ lo lắng mối tình hạnh phúc của Kylie và Timothée có thể lung lay. Tới 18/3 (giờ Mỹ), Brody Jenner - anh trai của Kylie - lên tiếng về vụ việc. Brody chỉ trích Sarah, cho rằng việc cô cố ý công khai thông tin từng hẹn hò Timothée vào thời điểm này là nhằm câu kéo sự chú ý.

"Hãy để cặp đôi hạnh phúc được yên đi. Ai cũng có cuộc sống riêng trước khi gặp được một nửa kia của đời mình. Cô gái này rõ ràng đang làm vậy để gây chú ý, và ai cũng có thể nhìn ra điều đó", anh trai Kylie chia sẻ với truyền thông. Trong khi đó, cả Kylie và Timothée vẫn chưa có động thái phản hồi.

Kylie và Timothée đã bên nhau được hơn 3 năm. Cả 2 vốn khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Nhưng thời gian gần đây, họ bắt đầu xuất hiện công khai cùng nhau tại các sự kiện thường xuyên hơn. Hồi đầu năm nay, một nguồn tin chia sẻ với Page Six cặp đôi đã dọn về chung sống tại Los Angeles hơn một năm qua.

    Kylie Jenner

    Kylie Kristen Jenner là một nhân vật truyền hình thực tế, người mẫu, doanh nhân người Mỹ. Cô trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trong một loạt chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians năm 2007 và là người sáng lập, chủ thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics. Ngày 5/3/2019, Forbes công bố Kylie Jenner chính thức là tỷ phú tự thân trẻ nhất ở tuổi 21.

    • Ngày sinh: 10/8/1997
    • Nơi sinh: Los Angeles, California, Mỹ

Phim 'Tài' dễ xem nhưng cũ

"Tài" có câu chuyện dễ tiếp cận, giàu tính giải trí với nhiều cảnh hành động và yếu tố fan-service. Tuy nhiên, đề tài phim bị cũ, cách kể cũng thiếu sự đột phá.

