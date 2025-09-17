Sau thời gian dài điều trị, phục hồi chức năng, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn được xuất viện. Bác sĩ chia sẻ sức khỏe của anh tiến triển tốt.

Chiều 17/9, quản lý của Huỳnh Anh Tuấn chia sẻ nghệ sĩ đã được xuất viện. Anh được người thân đón về nhà, sau nhiều tuần trị liệu và phục hồi chức năng tại một trung tâm y tế.

Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, tài tử tươi cười khi chia tay đội ngũ bác sĩ và được người thân đón về. Huỳnh Anh Tuấn cho thấy thần sắc tươi tỉnh, đi lại bình thường mà không gặp khó khăn.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ gửi lời chúc mừng Huỳnh Anh Tuấn và mong anh sớm trở lại với công việc. Quản lý của nam diễn viên cho biết trong thời gian phục hồi chức năng, Huỳnh Anh Tuấn đã giảm cân nhưng sức khỏe cải thiện tốt, da dẻ hồng hào.

Huỳnh Anh Tuấn được về nhà sau thời gian điều trị, phục hồi chức năng. Ảnh: FBNV.

Trước đó, bác sĩ Trần Chí Cường - người trực tiếp theo dõi điều trị cho nam diễn viên chia sẻ: "Anh Huỳnh Anh Tuấn vẫn khoẻ và đang phục hồi rất tốt".

Huỳnh Anh Tuấn sinh năm 1968, được nhiều khán giả biết đến qua các dự án phim ảnh, nổi bật như Em và Michael, Đất khách, Những đứa con thành phố, Công tử Bạc Liêu, Hương phù sa hay Cao thủ ẩn danh...

Tháng 6, khi đang ở Vũng Tàu (TP.HCM), diễn viên bị đột quỵ do tuổi cao, cường độ làm việc dày và một số thói quen không lành mạnh. Sau khi trải qua ca cấp cứu, anh được theo dõi sức khỏe tại Cần Thơ.

Trong thời gian qua, quản lý thay Huỳnh Anh Tuấn thực hiện các clip nấu ăn để duy trì kênh. Tuy nhiên, mới đây, quản lý thông báo dừng quay clip nấu ăn. Lý do là quản lý thấy bản thân không đủ sức và không phù hợp để duy trì công việc này.