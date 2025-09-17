Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Thiên An bị xóa tên khỏi phim mới?

  • Thứ tư, 17/9/2025 18:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong poster phim "Cải mả" mới tung ra hôm 17/9, Thiên An bất ngờ bị xóa tên. Trước đó, cô từng được cho là nữ chính của tác phẩm này.

Hôm 17/9, nhà sản xuất Cải mả tung ra poster phim. Theo thông tin trên poster, tác phẩm quy tụ nhiều diễn viên quen mặt như Hoàng Phúc, Kiều Trinh, Thạch Kim Long, Rima Thanh Vy hay Avin Lu... Đáng chú ý, cái tên Thiên An không xuất hiện trên poster chính thức.

Trong khi trước đó, nữ diễn viên vẫn xuất hiện trong các bộ hình quảng bá phim. Thiên An cũng có mặt trong đoạn teaser Cải mả được nhà sản xuất tung ra hôm 10/9. Qua những chi tiết đã hé lộ, khán giả từng cho rằng Thiên An là nữ chính trong tác phẩm này.

Việc Thiên An bị loại khỏi poster khiến dân mạng chú ý, kéo theo nhiều bàn luận trái chiều. Ngoài ra, dân mạng cũng phát hiện phần mô tả thông tin phim cũng không nhắc về Như Yên - nhân vật do Thiên An đảm nhận.

Thien An anh 1

Poster chính thức của phim Cải mả. Ảnh: NSX.

Trước đó, Thiên An từng thông báo về việc tái xuất màn ảnh với vai Như Yên trong Cải mả. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ: "Như Yên là cô gái đi tìm sự thật đằng sau những điều kỳ bí".

Bài viết của Thiên An kéo theo nhiều bình luận trái chiều. Người đẹp sau đó phải khóa phần bình luận. Hiện tại, sau khi bị xóa tên khỏi poster chính thức của Cải mả, bài đăng này vẫn chưa bị ẩn/xóa khỏi trang cá nhân của Thiên An.

Thiên An những ngày qua gây xôn xao vì những ồn ào đời tư liên quan tới bạn trai cũ là Jack. Hôm 10/9, diễn viên lên tiếng trên trang cá nhân. “Im lặng không phải vì sợ, mà tại tưởng bên đó muốn nhận con tử tế. Ai dè chỉ là cái cớ để ép hai mẹ con bên này vô đường cùng. Muốn đăng tin thì đăng cho đầy đủ nội dung, chứ cắt ghép vậy hèn lắm", cô viết.

Cô cho hay đã nộp đầy đủ bằng chứng, vi bằng và sẽ để pháp luật phân xử đúng sai. Sau đó, phía Jack cũng có động thái đáp trả. Vụ Kiện giữa Jack - Thiên An đến nay chưa có kết quả.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Phim 18+ gây sốc của Lâm Y Thần

Chỉ ít tháng sau khi hạ sinh con, Lâm Y Thần trở lại màn ảnh với bộ phim mới gắn nhãn 18+, nhiều cảnh táo bạo.

5 giờ trước

Hoa hậu Yến Nhi đọ sắc 4 á hậu

Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam chia sẻ sau khi đăng quang, cô chưa từng nghĩ tới việc sẽ mua đồ hiệu đắt tiền. Điều cô quan tâm là giúp ba mẹ có một công việc nhàn hạ hơn.

13 giờ trước

Yên Đan và Nhật Hoàng sau chia tay

Nhật Hoàng tỏ ra bối rối khi chạm mặt tình cũ Yên Đan. Đây là lần đầu tiên bộ đôi xuất hiện chung tại một sự kiện sau khi thông báo chia tay hồi giữa tháng 2.

7 giờ trước

Hoàng Nhi

Thiên An Cải mả Jack poster cải mả phim kinh dị

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý