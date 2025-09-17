Thiên An bị xóa tên khỏi phim mới?

Trong poster phim "Cải mả" mới tung ra hôm 17/9, Thiên An bất ngờ bị xóa tên. Trước đó, cô từng được cho là nữ chính của tác phẩm này.

Hôm 17/9, nhà sản xuất Cải mả tung ra poster phim. Theo thông tin trên poster, tác phẩm quy tụ nhiều diễn viên quen mặt như Hoàng Phúc, Kiều Trinh, Thạch Kim Long, Rima Thanh Vy hay Avin Lu... Đáng chú ý, cái tên Thiên An không xuất hiện trên poster chính thức.

Trong khi trước đó, nữ diễn viên vẫn xuất hiện trong các bộ hình quảng bá phim. Thiên An cũng có mặt trong đoạn teaser Cải mả được nhà sản xuất tung ra hôm 10/9. Qua những chi tiết đã hé lộ, khán giả từng cho rằng Thiên An là nữ chính trong tác phẩm này.

Việc Thiên An bị loại khỏi poster khiến dân mạng chú ý, kéo theo nhiều bàn luận trái chiều. Ngoài ra, dân mạng cũng phát hiện phần mô tả thông tin phim cũng không nhắc về Như Yên - nhân vật do Thiên An đảm nhận.

Poster chính thức của phim Cải mả. Ảnh: NSX.

Trước đó, Thiên An từng thông báo về việc tái xuất màn ảnh với vai Như Yên trong Cải mả. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ: "Như Yên là cô gái đi tìm sự thật đằng sau những điều kỳ bí".

Bài viết của Thiên An kéo theo nhiều bình luận trái chiều. Người đẹp sau đó phải khóa phần bình luận. Hiện tại, sau khi bị xóa tên khỏi poster chính thức của Cải mả, bài đăng này vẫn chưa bị ẩn/xóa khỏi trang cá nhân của Thiên An.

Thiên An những ngày qua gây xôn xao vì những ồn ào đời tư liên quan tới bạn trai cũ là Jack. Hôm 10/9, diễn viên lên tiếng trên trang cá nhân. “Im lặng không phải vì sợ, mà tại tưởng bên đó muốn nhận con tử tế. Ai dè chỉ là cái cớ để ép hai mẹ con bên này vô đường cùng. Muốn đăng tin thì đăng cho đầy đủ nội dung, chứ cắt ghép vậy hèn lắm", cô viết.

Cô cho hay đã nộp đầy đủ bằng chứng, vi bằng và sẽ để pháp luật phân xử đúng sai. Sau đó, phía Jack cũng có động thái đáp trả. Vụ Kiện giữa Jack - Thiên An đến nay chưa có kết quả.