Yên Đan và Nhật Hoàng sau chia tay

Nhật Hoàng tỏ ra bối rối khi chạm mặt tình cũ Yên Đan. Đây là lần đầu tiên bộ đôi xuất hiện chung tại một sự kiện sau khi thông báo chia tay hồi giữa tháng 2.

Tại sự kiện ra mắt Tử chiến trên không tối 16/9, dàn diễn viên Mưa đỏ như Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng, Đình Khang cũng xuất hiện trên thảm đỏ.

Tuy nhiên, sự chú ý của dân mạng đổ dồn về khoảnh khắc Đỗ Nhật Hoàng chạm mặt bạn gái cũ là Yên Đan. Sau khi thông báo chia tay hồi tháng 2, đây là lần đầu tiên hai người xuất hiện chung ở một sự kiện. Bộ đôi vẫn chung một khung hình nhưng không đứng cạnh nhau. Ngoài ra, hai diễn viên cũng không giao tiếp, cố giữ khoảng cách nhất định khi đứng giao lưu cùng các đồng nghiệp.

Nhật Hoàng (ngoài cùng bên phải) và Yên Đan (đầm trắng) tại sự kiện ra mắt phim. Ảnh: NPH.

Khoảnh khắc Nhật Hoàng bối rối trong lúc Yên Đan trò chuyện với người khác ngay bên cạnh được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm. Dân mạng bày tỏ tiếc nuối khi hai người trước đây từng là cặp đôi đẹp, nhận được sự yêu mến.

Đỗ Nhật Hoàng sinh năm 1997, sở hữu chiều cao 1,8 m và gương mặt điển trai, hiền lành. Anh từng là vũ công của vũ đoàn Bước nhảy, sau đó lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh.

Đỗ Nhật Hoàng từng có vai phụ trong Mai, sau đó đóng chính trong phim thanh xuân Ngày xưa có một chuyện tình của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh. Nhưng tên tuổi của anh chỉ thực sự được biết đến rộng rãi qua vai nam chính trong Mưa đỏ, tác phẩm thống trị phòng vé Việt suốt gần một tháng qua.

Nhật Hoàng và Yên Đan thời còn yêu nhau. Ảnh: FBNV.

Trong phim, diễn viên hóa thân Cường, sinh viên đang theo học tại Nhạc viện Hà Nội. Nghe theo tiếng gọi của Tổ Quốc, Cường từ bỏ cơ hội du học quý giá tại Học viện âm nhạc Tchaikovsky và lên đường tiến về thành cổ, chiến đấu cùng những người đồng đội mới quen.

Nhật Hoàng chia sẻ sau cơn sốt Mưa đỏ, anh cố gắng để sẽ có thêm dấu ấn mới trong sự nghiệp.

Trước đó, hồi tháng 2, diễn viên Yên Đan lên tiếng xác nhận chia tay Nhật Hoàng. Cô cho biết đây là quyết định khó khăn với cả hai bởi thời gian qua, họ gắn bó, cùng nhau trải qua nhiều kỷ niệm vui buồn.

"Yên Đan và Nhật Hoàng quyết định sẽ tự đi bằng chính đôi chân của mình, không còn sự đồng hành của đối phương. Mình và Nhật Hoàng đã cùng nhau ngồi xuống, trao đổi và thảo luận kỹ lưỡng để đi đến quyết định sau cùng: Chúng mình không còn là người yêu của nhau nữa”, nữ diễn viên chia sẻ.