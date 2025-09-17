Không nhận ra sao 'Vượt ngục'

Dominic Purcell khiến nhiều người hâm mộ sốc với ngoại hình thay đổi chóng mặt, râu tóc rậm rạp, khác hẳn với hình tượng trước đây trong "Vượt ngục".

Theo Daily Mail, ngôi sao Vượt ngục Dominic Purcell khiến nhiều người hâm mộ xôn xao khi chia sẻ trên mạng xã hội loạt ảnh mới của bản thân. Tài tử xuất hiện với diện mạo bụi bặm, có phần già nua, khác hẳn với hình tượng thời đóng phim.

Từng chinh phục trái tim nhiều khán giả với vẻ đẹp nam tính, kiểu đầu đinh và thân hình cơ bắp rắn rỏi, Dominic nay trở nên phong trần với với râu tóc rậm rạp, bạc trắng. Gương mặt nam diễn viên cũng để lộ dấu hiệu tuổi tác với nhiều nếp nhăn. Ở tuổi ngũ tuần, thân hình của Dominic Purcell không còn săn chắc như xưa. Ông mỉm cười khi tạo dáng cùng vợ trước ống kính.

Hình ảnh hiện tại của Dominic. Ảnh: IGNV.

Dưới phần bình luận, dân mạng bày tỏ ngỡ ngàng trước sự thay đổi ngoại hình chóng mặt của ngôi sao Vượt ngục. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng với hình tượng mới, nam diễn viên trông hiền hậu và gần gũi hơn so với thời đóng phim. Bà xã của Dominic, Tish Cyrus, cũng để lại bình luận hài hước dưới bài đăng của chồng: "Tôi chẳng biết đây là ai?! Trả lại chồng cho tôi đi”.

Dominic sinh năm 1970 tại Anh, sau đó chuyển tới sinh sống tại Australia từ năm 2 tuổi. Nhờ ngoại hình nam tính, rắn rỏi, ông lọt vào mắt xanh nhiều đạo diễn và được giao các vai hành động. Tên tuổi Dominic nổi lên sau Blade: Trinity (2004). Song, vai diễn đổi đời của tài tử phải kể tới Lincoln Burrows trong Vượt ngục (Prison Break). Ngoài ra, ông góp mặt trong các dự án đình đám khác như Mission: Impossible II, The Flash hay Assault On Wall Street...

Hình ảnh của Dominic trong Vượt ngục. Ảnh: Fox.

Nam diễn viên gốc Anh bắt đầu hẹn hò với Tish vào tháng 7/2022, chỉ ba tháng sau khi bà ly hôn chồng. Tới tháng 4/2023, Tish thông báo đính hôn bằng loạt ảnh tình tứ bên Dominic, khoe chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Năm 2023, cả hai chính thức lên xe hoa. Cặp đôi sau đó có với nhau 4 người con chung.

Trước đó, Dominic cũng có 4 con với vợ cũ Rebecca Williamson. Trong khi Tish có 5 con chung với chồng cũ Billy Ray.