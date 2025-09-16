Cát Phượng đáp trả, nhà sản xuất tuyên bố dùng pháp lý giải quyết

Cát Phượng cho biết cô chê phim mình đóng ngay trước mặt khán giả vì bức xúc với đạo diễn. Diễn viên khẳng định đã hỗ trợ đàn em hết mình, thậm chí không nhận cát-xê đóng phim.

Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu doanh thu bết bát sau tuần đầu tiên ra rạp vì chất lượng kém, không được khán giả đón nhận. Song những ngày qua, phim lại liên tục gây chú ý trên mạng xã hội vì những lùm xùm xoay quanh ê-kíp và dàn diễn viên. Sự việc nổ ra khi diễn viên Cát Phượng thẳng thắn chê phim dở, đạo diễn tay nghề kém ngay trước mặt khán giả. Việc nữ chính lên tiếng chê bai chính bộ phim mình đóng làm dấy lên nhiều tranh cãi.

Tới tối 16/9, Cát Phượng lên tiếng giải thích trên trang cá nhân. Diễn viên cho biết những ngày qua, cô bức xúc sau khi chứng kiến những đánh giá tiêu cực từ phía khán giả. "Khán giả cho phim 5 điểm, có người chỉ cho 1 điểm. Thậm chí có những bài review chê thậm tệ. Tôi không kiềm được cảm xúc và tính nóng nên tôi chê phim trước mặt khán giả", cô viết.

Cát Phượng khẳng định đã hỗ trợ đàn em hết mình. Ảnh: NSX.

Cát Phượng cho hay cô bức xúc vì trước đó, trong buổi tiền kỳ (các diễn viên gặp gỡ và đọc, sửa kịch bản), dàn diễn viên không xuất hiện đông đủ. Cô đã góp ý trực tiếp với đạo diễn Hoàng Anh Duy về việc kịch bản còn chưa tốt. Song sau đó một thời gian, đạo diễn không tổ chức buổi tiền kỳ khác mà tiến hành khởi quay luôn.

Cát Phượng chia sẻ khi ra trường quay, công việc không được sắp xếp cẩn thận nên khá lộn xộn, diễn viên thậm chí còn phải tự "bịa" thoại. Cô có ý định bỏ về nhưng sau đó vẫn ở lại quay tiếp vì tính chuyên nghiệp: "Tôi vẫn vui vẻ và quay theo ý của đạo diễn. Suy nghĩ cuối cùng của tôi là chờ phim ra rạp, xem suất chiếu của nhà rạp đưa ra và lúc đó mình sẽ biết phim hay hoặc dở".

Cát Phượng chia sẻ tiếp: "Ngày phim ra rạp, tôi có đi xem, và để ý các suất chiếu của rạp. Có rạp 2 suất, 3 suất, nhưng rơi vào những khung giờ bất tiện. Đồng nghĩa là phim thất bại vì tôi nghĩ không được các nhà rạp đánh giá cao".

Ngoài ra, Cát Phượng cho biết phía ê-kíp sản xuất thiếu trách nhiệm khi không có hợp đồng với diễn viên. Cô cũng khẳng định đã hỗ trợ hết mình cho Hoàng Anh Duy vì ngay từ đầu đã không nhận cát-xê đóng phim.

"Nếu do tôi chê phim mà giảm suất chiếu thì cho tôi xin lỗi. Còn nếu nhà sản xuất nhờ pháp lý can thiệp, tôi xin hầu tòa", cô nói.

Những chia sẻ của Cát Phượng thu hút quan tâm, làm dấy lên nhiều luồng tranh luận trái chiều. Bên cạnh ý kiến bênh vực, nhiều dân mạng không đồng tình với việc diễn viên chê phim mình đóng và bạn diễn ngay trước mặt khán giả. Số khác lại cho rằng ê-kíp đang cố tình chiêu trò để gây chú ý.

Đại diện nhà sản xuất phim cũng có phản hồi về vụ việc. Phía nhà sản xuất cho rằng thất bại và thành công của bộ phim là công sức tập thể, trong đó đạo diễn là người chịu trách nhiệm trực tiếp. Nhưng hình ảnh và phát ngôn của nghệ sĩ ảnh hưởng rất lớn (30-40%) của cả dự án khi ra mắt.

“Khán giả xem phim có quyền chê dở hoặc tẩy chay, còn trách nhiệm của diễn viên là phải quảng bá. Không khen được thì chớ vạ miệng gây liên luỵ tới biết bao người, vốn dự án đã nhỏ, sau phát ngôn đó lại càng mong manh (thiệt hại về tài chính, suất chiếu). Chị nói ‘1.000 Cát Phượng có chê, phim hay thì vẫn thành công’. Tôi nghĩ chị phải hiểu sức ảnh hưởng của mình, đặc biệt là một nghệ sĩ lâu năm, chứ không thể phát ngôn như vậy. Chúng tôi đã phải trả mức cát-xê không nhỏ để mời chị vào diễn, có thỏa thuận, ràng buộc”, đại diện nhà sản xuất nói.

Đại diện nhà sản xuất khẳng định không có chuyện ê-kíp Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu tạo drama bởi sự việc này gây thiệt hại không nhỏ, phải giải trình với các nhà đầu tư.

“Với vai trò là diễn viên, chị nói góp ý cho đạo diễn trước mặt khán giả là không được phép. Chúng tôi sẽ dùng đến pháp lý để giải quyết những phát ngôn của nghệ sĩ gây ảnh hưởng một phần tới dự án. Suất chiếu vốn đã không nhiều, cộng thêm phát ngôn của chị sẽ từ thua ít đến dẹp phim luôn”, đại diện nhà sản xuất chia sẻ.