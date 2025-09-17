Phim 18+ gây sốc của Lâm Y Thần

Chỉ ít tháng sau khi hạ sinh con, Lâm Y Thần trở lại màn ảnh với bộ phim mới gắn nhãn 18+, nhiều cảnh táo bạo.

Theo tờ HK01, Lâm Y Thần sau khi sinh con hồi tháng 6 năm nay đã nhanh chóng trở lại màn ảnh với bộ phim mới mang tên Mù lòa. Ngoài việc đóng vai nữ chính, diễn viên cũng lần đầu thử thức ở vai trò nhà sản xuất dự án. Gần sát ngày ra mắt (19/9), một số thông tin về nội dung phim được hé lộ, khiến khán giả bàn luận xôn xao.

Lâm Y Thần có vai diễn táo bạo nhất sự nghiệp trong Mù lòa.

Trong phim, Lâm Y Thần hóa thân một người đồng tính, vì chiều theo kỳ vọng gia đình mà kết hôn, sinh con, trở thành bác sĩ tận tụy với công việc. Nữ diễn viên có cảnh 18+ gây sốc cùng bạn diễn Ngô Khả Hy.

Chia sẻ về vai diễn táo bạo nhất sự nghiệp, Lâm Y Thần cho biết điều khó khăn nhất không phải những cảnh quay lộ da thịt mà là việc lột tả chân thực cảm xúc nội tâm vai diễn. Nhân vật của cô là một người vợ luôn kìm nén bản thân, khát khao sự hoàn hảo. Ngoài đời, nữ diễn viên cũng thừa nhận trước đây từng quá khắt khe với chính mình.

“Bây giờ tôi chỉ cố gắng hết sức là được. Ai cũng có lúc mắc sai lầm, ai cũng có lúc mệt mỏi. Nếu thật sự có sai sót, hãy tha thứ cho bản thân", diễn viên chia sẻ.

Phim có nhiều cảnh 18+.

Lâm Y Thần và chồng Lâm Vu Siêu đã kết hôn 10 năm. Cặp đôi đón con gái đầu lòng vào năm 2021. Tháng 6 năm nay, diễn viên sinh thêm con trai bằng phương pháp sinh thường. Chỉ sau 3 tháng, nữ diễn viên đã trở lại công việc với trạng thái tràn đầy năng lượng, hầu như không để lộ sự mệt mỏi trước ống kính truyền thông. Cô chia sẻ bản thân nhờ sinh con mà giảm cân, gầy đi một cách tự nhiên.

Lâm Y Thần là diễn viên nổi tiếng của Đài Loan, Trung Quốc. Cô được khán giả yêu thích nhờ gương mặt đáng yêu, cách diễn xuất tự nhiên. Giai đoạn hoàng kim tại thị trường Đài Loan, người đẹp được xem là nữ hoàng phim thần tượng với những dự án ăn khách như Thơ ngây, Khu vườn bí mật, Thiên ngoại phi tiên, Nàng Juliet phương Đông, Gia tộc thần bí...