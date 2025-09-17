Thảm họa doanh thu của phim có Cát Phượng

"Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu" chỉ thu hơn 130 triệu đồng sau gần 1 tuần ra rạp. Phim gây tranh luận về nội dung thảm họa, lại vướng lùm xùm tranh cãi giữa diễn viên và ê-kíp.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính tới cuối ngày 16/9, tổng doanh thu Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu chỉ mới dừng ở mức 133 triệu đồng - con số thuộc hàng thảm họa với phim Việt. Tuần mở màn, phim chìm nghỉm trên bảng tổng sắp phòng vé, không cạnh tranh nổi với dàn đối thủ ra mắt cùng thời điểm. Theo khảo sát, tác phẩm có rất ít suất chiếu, lại phân bổ vào những khung giờ bất tiện.

Bước sang tuần chiếu thứ 2, Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu doanh thu nhỏ giọt, chỉ bán được rất ít vé. Với tình hình hiện tại, đứa con tinh thần của đạo diễn Hoàng Anh Duy dự kiến phải sớm kết thúc hành trình tại rạp, đối diện nguy cơ thua lỗ cao.

Những ngày qua, Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu đón nhận nhiều luồng phản hồi, nhận xét trái chiều từ người xem. Tác phẩm có Cát Phượng bị chê bai về nội dung, thông điệp hời hợt, tình tiết khiên cưỡng, diễn xuất nặng tính thậm xưng. Trên mạng xã hội và một số nền tảng bán vé trực tuyến, bộ phim do Hoàng Anh Duy đạo diễn hứng chịu hàng loạt đánh giá 1 sao vì chất lượng kém, bị gọi là "thảm họa phim Việt".

Phim có Cát Phượng doanh thu bết bát. Ảnh: NSX.

Bên cạnh tranh cãi về chất lượng, phim còn vướng lùm xùm đấu tố giữa diễn viên và ê-kíp. Trong một buổi cinetour, nữ chính Cát Phượng thẳng thừng chê bai phim dở và đạo diễn kiêm diễn viên Hoàng Anh Duy tay nghề kém. Phản ứng của Cát Phượng làm dấy lên nhiều bàn luận trái chiều.

Mới đây, diễn viên lên tiếng giải thích trên trang cá nhân. Cô cho hay đã hết mình giúp đỡ đạo diễn trẻ, thậm chí không nhận cát-xê. Tuy nhiên, điều Cát Phượng bức xúc là việc Hoàng Anh Duy không lắng nghe góp ý của cô trong buổi tiền kỳ lẫn trên phim trường, không chịu sửa kịch bản. Diễn viên cho rằng chính điều này đã ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng tác phẩm.

Phía nhà sản xuất cũng chính thức lên tiếng, nhắc thẳng tên Cát Phượng trong một bài đăng trên mạng xã hội. Người này phủ nhận việc chưa gửi kịch bản trọn vẹn cho Cát Phượng hay việc dự án không có giai đoạn tiền kỳ, để diễn viên phải tuỳ cơ ứng biến.

"Hình ảnh và phát ngôn của người nghệ sĩ sẽ ảnh hưởng rất lớn tới dự án khi ra mắt. Khán giả đi xem về, dở họ chê hoặc tẩy chay là quyền của khán giả. Còn trách nhiệm của diễn viên là phải quảng bá. Không khen được thì chớ vạ miệng gây liên luỵ tới biết bao nhiêu người", đại diện nhà sản xuất chia sẻ.

Đồng thời, người này cho hay sẽ dùng đến pháp lý để giải quyết những phát ngôn của Cát Phượng gây ảnh hưởng tới dự án phim.