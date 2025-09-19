Phương Ly, Andree gây thắc mắc

Việc hai nghệ sĩ không còn tương tác trên mạng xã hội như trước đây làm dấy lên những tin đồn về mối quan hệ thân thiết lâu nay.

Phương Ly và Andree từng bị dân mạng soi ra loạt ảnh hẹn hò. Tuy nhiên, cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ. Song khoảng thời gian gần đây, hai nghệ sĩ lại vướng tin đã đường ai nấy đi. Dân mạng soi ra cả hai vẫn theo dõi người kia trên mạng xã hội, nhưng không còn tích cực tương tác như trước.

Cách đây không lâu, một người bạn của Phương Ly dược cho là đăng tải hình ảnh chụp màn hình cuộc gọi video cùng nữ ca sĩ, đi kèm caption ẩn ý: "Người độc thân thường sẽ giàu". Khi một dân mạng để lại bình luận: "Chị Ly độc thân rồi ạ?", chủ nhân bài viết đã thả tim. Tuy nhiên, sau đó, bài đăng này đã biến mất.

Loạt dấu hiệu trên khiến cộng đồng mạng càng thắc mắc, tò mò về mối quan hệ hiện tại giữa Phương Ly - Andree.

Phương Ly và Andree thân thiết nhiều năm. Ảnh: FBNV.

Phương Ly và Andree đã quen biết cách đây hơn 10 năm. Cuối năm 2023, hai nghệ sĩ vướng tin hẹn hò, kể từ đó liên tục lộ ảnh tình tứ. Cả hai bị bắt gặp khoảnh khắc du lịch trên bãi biển Phú Quốc. Đến tháng 4/2024, Phương Ly và Andree tiếp tục hẹn hò trên sân pickleball.

Giữa tháng 7/2024, Phương Ly và Andree lộ video nắm tay nhau đi dạo trên đường phố Nha Trang. Nữ ca sĩ sau đó còn đăng lên trang cá nhân ảnh chụp chung với Andree để đánh dấu 10 năm quen biết.

Phương Ly sinh năm 1990, ban đầu được biết đến với danh xưng "em gái ca sĩ Phương Linh". Sau đó, cô dần xây dựng chỗ đứng riêng với vai trò ca sĩ thông qua nhiều ca khúc nổi tiếng như Mặt trời của em, Thằng điên, Missing You… Gần đây, cô càng được chú ý khi tham gia show Em xinh "say hi".

Về phía Andree, âm nhạc của anh nổi tiếng là phóng khoáng, quyến rũ, táo bạo. Andree từng đảm nhận vai trò HLV Rap Việt mùa 3. Andree mới đây cũng phát hành sản phẩm âm nhạc mới.