Ở tuổi 67, Madonna gây sốc khi tung ra loạt ảnh gợi cảm. Ca sĩ mặc đồ ngủ ren xuyên thấu với những đường cắt xẻ táo bạo.

Theo Page Six, Madonna đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi đăng tải loạt ảnh mới trên mạng xã hội. Trong ảnh, nữ hoàng nhạc pop mặc đồ hở bạo, tạo dáng gợi cảm.

Biểu tượng âm nhạc mặc bộ nội y Rosamosario, gồm một váy lụa mỏng xuyên thấu, choàng áo khoác đồng bộ dài chấm đất. Nữ ca sĩ phối đồ với tất lưới màu da và đôi giày cao gót Baby Phat ánh vàng lấp lánh. Đôi giày này từng được bà mang vào tháng 10/2005, khi quảng bá album Confessions on a Dance Floor.

Giọng ca Like a Virgin hoàn thiện outfit với găng tay trắng trong suốt và phụ kiện dây chuyền có mặt đá hình thánh giá.

Theo nguồn tin, bộ ảnh gợi cảm này đánh dấu sự trở lại của Madonna với hãng thu âm Warner Records. Nữ ca sĩ cũng úp mở việc ra mắt phần tiếp theo của Confessions vào năm 2026. “Gần 20 năm sau, tôi thấy như trở về nhà cùng Warner Records! Trở lại với âm nhạc, trở lại sàn nhảy, trở lại nơi tất cả bắt đầu”, ngôi sao âm nhạc viết.

Loạt ảnh của Madonna. Ảnh: IGNV.

Bài đăng của Madonna nhanh chóng thu hút quan tâm. Nhiều bình luận tỏ ra sốc khi nữ ca sĩ mặc hở, tạo dáng táo bạo ở tuổi 67.

Madonna đang hẹn hò với cựu cầu thủ Akeem Morris, 29 tuổi. Một nguồn tin tiết lộ với New York Post rằng chính tình trẻ đã khuyên nữ ca sĩ không nên lạm dụng filler và các phương pháp thẩm mỹ, vốn từng khiến cô hứng chịu nhiều chỉ trích sau màn xuất hiện gây sốc tại Grammy 2023.

“Cô ấy bắt đầu lắng nghe Akeem, người luôn khẳng định rằng cô ấy vốn đã rất đẹp. Madonna thường không nghe ai, nhưng với anh ấy thì khác", người này cho biết.

Nguồn tin chia sẻ thêm: “Nay cô ấy muốn chấp nhận việc mình đã 67 tuổi thay vì cố gắng níu giữ hình ảnh 27 tuổi. Vì thế, Madonna chuyển sang các liệu pháp như đèn LED, chăm sóc da bằng oxy, dẫn lưu bạch huyết".

Madonna và Morris vướng tin đồn tình cảm từ tháng 7/2024, khi nữ ca sĩ chia sẻ loạt ảnh tình tứ của cả hai. Tháng trước, bà kỷ niệm sinh nhật lần thứ 67 ở Siena (Italy) cùng Morris và 2 con gái. Ngôi sao nhạc pop gây sốc khi xuất hiện trong bữa tiệc với mốt nội y, không quần.