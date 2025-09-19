'Tử chiến trên không' thu 9 tỷ đồng mở màn

Bộ phim hành động về đề tài không tặc vươn lên dẫn đầu phòng vé Việt trong sáng 19/9. Phim nhận phản hồi khá tích cực sau các suất chiếu đầu tiên.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, bộ phim Tử chiến trên không dẫn đầu phòng vé Việt trong buổi sáng 19/9. Phim thu 2,2 tỷ đồng , với khoảng 25.000 đầu vé được bán ra. Tính cả doanh thu từ các suất chiếu đặc biệt, Tử chiến trên không đã mang về 8,5 tỷ đồng .

Sau các suất chiếu đầu tiên, bộ phim do Điện ảnh Công an nhân dân sản xuất nhìn chung nhận phản hồi khá tích cực. Nhiều ý kiến nhận xét tác phẩm kịch tính, giàu tính giải trí với nhịp độ nhanh, lôi cuốn và nhiều cảnh hành động được dàn dựng tốt. Diễn xuất của dàn cast cũng được đánh giá tròn vai.

Tử chiến trên không tái hiện vụ cướp máy bay sau năm 1975, khi một chuyến bay dân dụng của Việt Nam bị bốn tên không tặc khống chế. Trong tình thế nguy cấp, tổ bay, tiếp viên cùng các chiến sĩ cảnh vệ đã liều mình chiến đấu để ngăn chặn âm mưu này.

Phim do Hàm Trần đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên thực lực như Thái Hòa, Thanh Sơn, Kaity Nguyễn. Bên cạnh đó là Trâm Anh, Võ Điền Gia Huy, Xuân Phúc, Trần Ngọc Vàng, Ma Ran Đô, Lợi Trần...

Thanh Sơn thủ vai chính trong Tử chiến trên không.

Trở lại với phòng vé Việt, sau khi Tử chiến trên không vươn lên, Mưa đỏ tạm lùi xuống vị trí á quân phòng vé. Tới sáng 19/9, tổng doanh thu phim đã vượt 670 tỷ - con số chưa từng có trong lịch sử điện ảnh Việt. Sau khi ra rạp 1 tháng, phim đã hạ nhiệt, song vẫn có tiềm năng chạm tay tới cột mốc 700 tỷ đồng .

Một phim Việt khác là Mang mẹ đi bỏ rời rạp từ ngày 19/9. Tác phẩm hợp tác Việt - Hàn dắt túi 171 tỷ đồng .