Phim 18+ có Cát Phượng thảm họa, kệch cỡm

Với chất lượng sản xuất thảm họa, việc "Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu" bị khán giả ngó lơ, quay lưng ngay từ những ngày đầu ra mắt không gây ngạc nhiên.

Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu có lẽ là trường hợp chưa từng có trong tiền lệ điện ảnh Việt. Phim ra mắt không cờ không trống nên hầu như chẳng ai hay biết. Chỉ tới khi những lùm xùm giữa diễn viên và ê-kíp nổ ra trên mạng xã hội, người ta mới bắt đầu chú ý tới tác phẩm của đạo diễn trẻ Hoàng Anh Duy.

Ồn ào bắt nguồn từ một buổi cinetour, nữ chính Cát Phượng thẳng thừng nhận xét phim dở, đạo diễn “yếu nghề” ngay trước mặt khán giả. Việc nữ chính lên tiếng chê bai bộ phim mình đóng lập tức thổi bùng lên làn sóng tranh cãi.

Những ngày qua, Cát Phượng và phía nhà sản xuất lời qua tiếng lại, đáp trả nhau bằng những bài đăng trên mạng xã hội. Nữ diễn viên tố đạo diễn kém chuyên nghiệp, không chịu nghe góp ý dẫn đến sản phẩm chất lượng thảm họa. Trong khi nhà sản xuất tuyên bố nhờ pháp luật can thiệp, lo ngại phát ngôn của diễn viên ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả doanh thu.

Việc một phim vừa ra mắt mà nội bộ ê-kíp đã “vạch áo cho người xem lưng” bỗng trở thành trò cười. Nhiều người còn đặt nghi vấn liệu đây có phải chiêu trò câu kéo sự quan tâm cho một tác phẩm, mà nếu không có ồn ào này, thì có lẽ chẳng mấy ai để mắt tới.

Kệch cỡm, ồn ào

Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu theo chân chàng trai trẻ tên Thiên An. Theo lời giới thiệu, cậu vốn là “con nhà người ta”: Học giỏi, ngoan ngoãn, đỗ thủ khoa trường Sân khấu Điện ảnh…

Sau khi ra trường, An mang trong mình đầy hoài bão và khao khát làm giàu mãnh liệt. Vốn tính háo thắng, cậu lao vào kinh doanh rồi nhanh chóng phá sản, rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con. Ở tuổi 29, An không có gì trong tay ngoài khoản nợ 4 tỷ đồng . Cậu bị giang hồ truy sát, chủ nợ săn lùng ráo riết.

Rơi vào đường cùng, lần nọ An ghé vào tiệm cầm đồ bí ẩn ven đường với bảng hiệu “Có chơi có chịu”. Tại đây, cậu gặp bà chủ tiệm kỳ quái và quay được đồng xu mang con số 7.

Thoáng cái, An tỉnh lại trong bệnh viện. Chuyện vừa xảy ra chẳng rõ là thật hay mơ. Cậu bây giờ phải chuyển về sống cùng mẹ trong khu nhà tập thể lụp xụp. Hàng ngày, chủ nợ kéo tới quấy rầy hết nhóm này tới nhóm khác. Trong khi hàng xóm cũng toàn kẻ nhiều chuyện, thường xuyên dị nghị, lời ra tiếng vào…

Phim ra mắt nhưng không được khán giả đón nhận.

Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu được cầm trịch bởi đạo diễn trẻ Hoàng Anh Duy. Anh tham gia hoàn thiện kịch bản và kiêm luôn vai nam chính Thiên An. Có lẽ do lần đầu bắt tay thực hiện một dự án điện ảnh, Hoàng Anh Duy để lộ sự lúng túng, loay hoay với đứa con tinh thần của mình. Chính việc anh tham lam nhiều vai trò dẫn đến tác phẩm có độ hoàn thiện rất kém, để lộ lỗ hổng từ khâu kịch bản, quay dựng cho tới diễn xuất.

Chuyện phim mở ra bằng lời tự sự của nhân vật An. Sau khi thoát khỏi giấc mộng về tiệm cầm đồ, anh tiếp tục phải đối mặt với chuỗi ngày khốn khó. Để xoay sở, An đành nghe theo lời người bạn đi casting cho một dự án phim. Trong lúc chờ kết quả, An thử qua đủ nghề, từ giao hàng, nhân viên tạp vụ…

Thế nhưng, chủ nợ vẫn không ngừng đẩy cậu vào đường cùng. Bế tắc, An tiếp tục liều lĩnh lấy tiền của chủ để gom hàng bán kiếm lãi. Chẳng ngờ cậu lại thất bại, số nợ ngày càng tăng lên.

May mắn cho An khi lọt vào mắt xanh của những ông lớn, đại gia trong showbiz. Cậu được cất nhắc thành diễn viên, đặt chân vào showbiz phồn hoa. Song, đây cũng là khi cuộc đời chàng trai trẻ tiếp tục xảy ra biến cố mà chính cậu cũng không ngờ tới.

Thực tế, thật khó để tin vào câu chuyện diễn ra trong phim. Nội dung Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu hời hợt và lỏng lẻo, với nhiều tình huống sắp đặt. Trong khi, hành trình phát triển của nhân vật rất nông, lại không hề tự nhiên.

Nhiều tình tiết vô lý và sống sượng theo kiểu An vô tình chạm mặt người phụ nữ xưa kia từng mê mẩn món cafe cậu pha, nên nay sẵn lòng đưa tay giúp đỡ, hay những lần anh vay nợ rồi thất bại ê chề, báo hại mẹ phải tìm cách xoay sở nhưng vẫn đòi hỏi bà phải thấu hiểu, cho rằng mình có quyền ước mơ, có quyền thất bại…

Điểm nghẽn của kịch bản không gì khác ngoài tuyến nhân vật đồ sộ. Nhiều nhân vật phụ xuất hiện theo kiểu “trên trời rơi xuống”, không động cơ và hành trình rõ ràng. Thành thử các tình huống, va chạm xảy ra tạo cảm giác khiên cưỡng, theo kiểu “biên kịch bảo phải thế”.

Bất kỳ nhân vật nào xuất hiện cũng lớn tiếng cãi vã, la hét hay thậm chí chửi bới, đánh lộn. Sự ồn ào nhân lên gấp bội với thoại phim liên tục, sáo rỗng, nhân vật rao giảng đạo lý, đi kèm đó là nhạc nền bị lạm dụng đến mức át cả thoại nhân vật.

Phim có Cát Phượng cẩu thả và kệch cỡm.

Khâu dựng phim lại cẩu thả, tỏ ra tùy tiện, khiến người xem không phân biệt được đây rốt cuộc là phim hài, tâm lý, hành động hay kinh dị. Mạch cảm xúc liên tục gián đoạn vì những cắt cảnh kém duyên, hay việc chèn những cảnh flashback sến súa với ý đồ câu tình thương một cách lộ liễu.

Thông điệp nông cạn

Ở lần đầu thử sức làm phim, lại kiêm luôn vai nam chính, Hoàng Anh Duy có màn thể hiện thuộc hàng thảm họa vì thiếu kinh nghiệm. Anh đài từ kém, biểu cảm gượng gạo, đơ cứng trong khi cao trào lại mắc lỗi lên gân. Rất khó để tìm được điểm sáng trong lối diễn xuất của chàng diễn viên trẻ, dù anh thực tế đã cố gắng làm đủ vai trò, thậm chí thể hiện nhiều ngón nghề từ diễn xuất, ca hát, vũ đạo…

Trong khi, ngay cả những gương mặt có kinh nghiệm như Cát Phượng, Lộ Lộ hay Ngọc Nga cũng không khá hơn với diễn xuất nặng tính thậm xưng. Đã vậy, đạo diễn còn đặt họ vào nhiều tình huống làm lố, hầu như chỉ xoay quanh chuyện nói xấu, chửi bới, cãi vã, càng làm phim thêm phần chợ búa.

Thực tế, khó cho diễn viên có màn thể hiện tạo được thiện cảm trong một câu chuyện lỏng lẻo, phát triển nhân vật vụng về như vậy.

Song, điểm trừ lớn nhất của tác phẩm lại đến từ cách truyền tải thông điệp hời hợt và nông cạn. Thiên An, ở vị trí trung tâm, không có bất kỳ điểm gì đặc biệt khiến người xem phải yêu thích hay đồng cảm. Cậu sắc vóc bình thường, cũng chẳng có tài năng hay một nét cá tính nào nổi bật để lọt vào mắt xanh của các ông lớn.

Để có cơ hội đổi đời, An quyết định… ngủ với đại gia và nghiễm nhiên được đặt chân vào showbiz. Chỉ trong chớp mắt, An từ con nợ thành ngôi sao. Sự phát triển, thay đổi chóng mặt của nhân vật đặt ra câu hỏi về tính logic, thực tế của kịch bản.

Sự lố bịch tiếp diễn khi nam chính đang ở đỉnh cao, anh bị tung clip sex khiến sự nghiệp tan biến. Trong lúc hoảng loạn và phát điên, An giết hại những kẻ mà cậu cho là đã làm hại mình. Để rồi, anh bị bắt và lãnh án tử. Đây cũng là lúc phim thể hiện bài học “có chơi có chịu” - đúng như nội dung trên biển hiệu tiệm cầm đồ, nơi An trước đó từng đặt chân đến.

Dàn nhân vật phụ mờ nhạt, thừa thãi.

Điều này tỏ ra cực kỳ hời hợt và nông cạn, ngay trong bản thân thông điệp lẫn cách mà nó được truyền tải. Thật khó để chấp nhận hay đồng cảm với góc nhìn như vậy về nhân tính, khi một nhân vật không không tài năng, không lý tưởng (hoặc nếu có, cũng chỉ thể hiện qua thoại), lại tự cho mình có quyền được định đoạt số phận người khác rồi chấp nhận “có chơi, có chịu”.

Mặt khác, tư duy của đạo diễn về showbiz, về những drama tình tiền cũng cũ kỹ và lỗi thời. Cảnh 18+ dù không dung tục nhưng thừa thãi, lại được nhắc đi nhắc lại như một cách gây sốc, thay vì thể hiện được dụng ý nghệ thuật.

Với chất lượng thảm họa, việc Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu bị khán giả ngó lơ, quay lưng ngay từ những ngày đầu ra mắt không gây ngạc nhiên. Điều khiến người ta thắc mắc là một dự án với độ hoàn thiện kém, với những công thức drama không khác phim nhảm chiếu mạng, cùng thông điệp nông cạn như vậy, lại được mang ra chiếu rạp.