Phản ứng sớm về 'bom tấn' hành động có Thái Hòa, Kaity Nguyễn

Ở buổi chiếu sớm, "Tử chiến trên không" được khen ngợi nhờ sự kịch tính, hấp dẫn. Tác phẩm đang nhận những phản ứng tích cực từ giới quan sát.

Tử chiến trên không, dự án phim hành động/giật gân với sự góp mặt của Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn... vừa có buổi chiếu sớm dành cho báo giới và truyền thông tại TP.HCM vào chiều 16/9.

Chuyện phim tái hiện vụ cướp máy bay sau năm 1975, khi một chuyến bay dân dụng của Việt Nam bị bốn tên không tặc khống chế. Trong tình thế nguy cấp, tổ bay, tiếp viên cùng các chiến sĩ cảnh vệ đã liều mình chiến đấu để ngăn chặn âm mưu này.

Sau buổi chiếu sớm, Tử chiến trên không nhận về nhiều phản ứng tích cực từ báo giới. Đa số bình luận đánh giá cao sự hấp dẫn và kịch tính, cho rằng phim duy trì được nhịp căng thẳng từ đầu đến cuối, đặc biệt ở những màn đối đầu trong buồng lái và khoảnh khắc phản kháng quyết liệt của tổ bay.

Tác phẩm được nhận xét có tiết tấu nhanh, gọn, không sa đà vào chi tiết rườm rà, khiến người xem liên tục bị cuốn vào diễn biến.

Tử chiến trên không nhận được nhiều lời khen sau buổi chiếu sớm. Ảnh: NSX.

Về tổng thể, Tử chiến trên không là một bộ phim hành động giật gân mang đậm màu sắc Hollywood, với nhịp điệu và cách dàn dựng có nhiều khác biệt so với các tác phẩm điện ảnh nội địa.

Trước đó, dòng phim hành động, giật gân trong nước thường không đạt thành tích nổi bật. Song với chất lượng khá chỉn chu và sự góp mặt của dàn diễn viên ăn khách như Thái Hòa, Kaity Nguyễn, giới quan sát kỳ vọng Tử chiến trên không có thể tạo nên kỳ tích, tương tự những gì Mưa đỏ hay Địa đạo từng làm với dòng phim chiến tranh lịch sử.

Trong buổi họp báo, Ê-kíp Tử chiến trên không cho biết không áp lực trước thành công của Mưa đỏ. Đại diện nhà sản xuất cho biết bộ phim mang màu sắc giải trí, tập trung vào một biến cố quy mô nhỏ, khác với Mưa đỏ - tác phẩm chiến tranh xoay quanh sự kiện lịch sử mang tầm vóc lớn.

Đại diện đoàn phim cho biết tác phẩm được dán nhãn 16+ do chứa nhiều cảnh bạo lực, nhằm đảm bảo khán giả có đủ sự trưởng thành để tiếp nhận nội dung. Ê-kíp thừa nhận việc khai thác đề tài không tặc vừa mới mẻ vừa thách thức, nên đặt tiêu chí tái hiện không khí giai đoạn sau 1975 với nội thất máy bay, tông màu hình ảnh được phục dựng chi tiết.