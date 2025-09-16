Hình ảnh bị chê phản cảm của Công Vinh

Trang phục của người mẫu Công Vinh tại Mister International đang nhận chỉ trích từ công chúng.

Hình ảnh mới nhất của Công Vinh tại cuộc thi Mister International - Nam vương Quốc tế 2025 diễn ra tại Thái Lan đang trở thành chủ đề bàn luận trên các diễn đàn sắc đẹp.

Ở phần thi thời trang, người mẫu nam diện outfit với choàng tối màu kết hợp bên trong là nội y. Trong khi đó, dàn thí sinh đến từ các quốc gia khác lịch lãm với vest hoặc suit.

Bộ trang phục của Công Vinh bị chỉ trích phản cảm, không phù hợp trong khuôn khổ cuộc thi.

Trang phục khó hiểu của Công Vinh tại Mister International 2025. Ảnh: Missology.

Trên trang cá nhân, Công Vinh giải thích: "Với tôi, thời trang là không giới hạn, cần sự bứt phá, sáng tạo và dám khác biệt. Ban tổ chức mong muốn mỗi thí sinh được thoải mái thể hiện dấu ấn cá nhân. Và tôi đã chuẩn bị cho khoảnh khắc ấy từ trước. Giữa dàn 43 thí sinh quốc tế, tôi muốn mang đến hình ảnh riêng biệt, một dấu ấn khó quên với bạn bè và ban giám khảo".

Dẫu vậy, khoảnh khắc trên của nam người mẫu vẫn nhận hàng loạt ý kiến trái chiều.

Công Vinh sinh năm 1999, quê Tây Ninh. Anh có chiều cao 1,82 m. Anh từng tham gia cuộc thi Man Of The World 2024 và giành một số giải phụ.

Mister International là cuộc thi thường niên dàn cho nam giới, đã trải qua nhiều mùa, tuy nhiên sự quan tâm dành cho những sân chơi như thế này ngày càng giảm sút.