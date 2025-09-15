Diễn viên Quỳnh Lam yêu bạn trai kém 10 tuổi

Quỳnh Lam xác nhận đang hẹn hò Vũ Đằng. Người yêu của cô là diễn viên, kém 10 tuổi nhưng chững chạc.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, diễn viên Quỳnh Lam cho biết cô và Vũ Đằng bắt đầu gắn bó vào năm 2024. Cả hai quen nhau khi cùng hợp tác trong dự án phim Duyên tiên tiền định. Ban đầu, Quỳnh Lam hơi ngần ngại về khoảng cách tuổi tác giữa cả hai. Song về sau, tình yêu và sự chu đáo của Vũ Đằng khiến Quỳnh Lam tin tưởng.

Cả hai trải qua quãng thời gian đồng hành, gắn bó, hỗ trợ nhau trong công việc. "Vũ Đằng dù ít tuổi hơn tuổi nhưng trưởng thành, chững chạc. Bạn trai tôi tính rất hiền lành, ít nói, chủ yếu thể hiện qua hành động", Quỳnh Lam cho biết.

Hiện, Quỳnh Lam và Vũ Đằng chưa lên kế hoạch về lễ cưới.

Diễn viên Quỳnh Lam đang hẹn hò đồng nghiệp kém 10 tuổi.

Quỳnh Lam sinh năm 1984. Với gần 20 năm phát triển trong lĩnh vực phim ảnh, Quỳnh Lam đã trở thành diễn viên quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Nam. Cô gây ấn tượng với khán giả qua hàng loạt bộ phim như Cô dâu tuổi Dần, Theo dấu hương xưa, Vết xước, phim Mãi theo bóng em, Hoàng hôn ấm áp… Nữ diễn viên từng được đề cử giải Mai Vàng năm 2016 với vai Trinh Trinh trong phim Hai người vợ.

Trước khi đến với Vũ Đằng, Quỳnh Lam từng trải qua mối tình kéo dài 13 năm với bạn trai người Anh - Alex Selcoe.

Năm 2023, cả hai đường ai nấy đi. Quỳnh Lam chia sẻ hai người kết thúc mối quan hệ 13 năm trong êm đẹp. Họ hiện là bạn bè.

Quỳnh Lam khẳng định bạn trai cũ chung thủy, tốt tính nhưng sau 13 năm bên nhau, tình cảm họ dành cho nhau dần phai nhạt, thiếu đi sự lãng mạn. Quỳnh Lam tâm sự hiện tại cô tự chữa lành bằng công việc và cố gắng sống vui vẻ, lạc quan.