Cô gái gây sốt vì giống hệt Lưu Diệc Phi

Một cô gái tên Lâm Hiểu Đường tại Quảng Đông nổi tiếng chỉ sau một đêm nhờ ngoại hình giống hệt Lưu Diệc Phi. Song, việc cô "ăn theo" danh tiếng nữ diễn viên này gây ra tranh cãi.

Theo China Times, một cô gái 22 tuổi tại Quảng Đông (Trung Quốc) tên Lâm Hiểu Đường, gần đây bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội Douyin nhờ ngoại hình được cho là giống hệt “thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi. Chỉ với 4 đoạn video ngắn, cô đã thu hút thêm 200.000 người theo dõi trong vòng 24 giờ.

Trong các video chia sẻ trên mạng xã hội, không chỉ gương mặt mà thần thái của Lâm Hiểu Đường cũng được cho là giống hệt Lưu Diệc Phi. Cô nàng cũng thu hút sự chú ý khi tái hiện hình tượng Tiểu Long Nữ của Lưu Diệc Phi trong Thần điêu đại hiệp. Dân mạng đặt cho cô biệt danh "Tiểu Lưu Diệc Phi” hay "Tiểu Long Nữ phiên bản video ngắn"...

Tuy nhiên, sự nổi tiếng quá nhanh của Lâm Hiểu Đường cũng kéo theo không ít tranh cãi. Bên cạnh những bình luận khen ngợi, không ít ý kiến cho rằng cô đang cố tình "ăn theo" danh tiếng Lưu Diệc Phi. Dân mạng chỉ ra người đẹp thậm chí còn đổi tên tài khoản của mình là Lưu Nhất Phi.

“Đã lấy tên Lưu Nhất Phi rồi còn nói không muốn nổi tiếng?”, “Trước đây livestream cả năm chẳng ai xem, giờ bắt chước Lưu Diệc Phi thì lại hot”, “Không có mục đích thì ai lại đặt cái tên giống nhau trắng trợn như vậy?”, “Trang điểm bắt chước, tên cũng mượn, chẳng phải chiêu trò thì là gì?”... là một số bình luận trái chiều.

Lâm Hiểu Đường nổi tiếng nhờ ngoại hình giống Lưu Diệc Phi. Ảnh: Weibo.

Trước làn sóng tranh cãi, Lâm Hiểu Đường phải lên tiếng giải thích trên sóng livestream. Cô khẳng định bản thân chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ, nốt ruồi trên cổ của cô cũng là thật chứ không phải cố tình làm cho giống Lưu Diệc Phi. “Chắc chắn là tôi có bắt chước, vì tôi lấy tên này rồi thì đương nhiên là bắt chước chị ấy. Nhưng tôi chưa từng động chạm dao kéo, nốt ruồi này cũng là tự nhiên chứ không phải vẽ”, người đẹp cho hay.

Cô chia sẻ tài khoản này đã được duy trì hơn một năm, trước đó vẫn đều đặn livestream để tích lũy dần lượng theo dõi: “Không có công ty nào đứng sau lăng xê, video tôi cũng đăng ngẫu nhiên, chẳng biết cái nào sẽ viral”.

Dù Lâm Hiểu Đồng đã lên tiếng, dư luận vẫn đang chia rẽ gay gắt. Một bên tin rằng nhờ độ hot từ việc giống Lưu Diệc Phi, Lâm Hiểu Đường có thể tận dụng cơ hội để tạo dựng tên tuổi. Ngược lại, nhiều người cho rằng cách “ăn theo” danh tiếng này quá lộ liễu, không nên cổ xúy. Vụ việc hiện trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội.