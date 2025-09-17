Lưu Đức Hoa suýt phá sản?

Trần Lam, bà trùm showbiz Hong Kong, gây xôn xao khi kể lại việc Lưu Đức Hoa từng nhiều lần đầu tư phim nhưng thua lỗ, dẫn tới nợ nần và đứng trên bờ vực phá sản.

Theo tờ HK01, ở tuổi 63, Lưu Đức Hoa vẫn hoạt động sôi nổi trong ngành giải trí với nhiều dự án phim ảnh, ca nhạc. Ngoài phát triển sự nghiệp riêng, nhiều năm qua, ông còn tích cực nâng đỡ đàn em, nhiều lần bỏ vốn mở công ty sản xuất phim. Tuy nhiên, các dự án ông đầu tư liên tục thất bại, thậm chí thua lỗ nặng.

Mới đây, Trần Lam - vợ của trùm giải trí Hướng Hoa Cường - gây xôn xao khi tiết lộ việc Lưu Đức Hoa từng đứng trên bờ vực phá sản. Trần Lam kể: “Thật ra Lưu Đức Hoa đã mở không biết bao nhiêu công ty, nhưng đều thất bại. Khi đó cậu ấy rất muốn không chỉ làm diễn viên mà còn kinh doanh".

Bà nói thêm: "Có lần mở công ty sản xuất mấy bộ phim nhưng đều thua lỗ. Nhiều khoản nợ chưa trả, một mình cậu ấy phải gánh nợ 40 triệu HKD. Cậu ấy nói ‘tiền đâu mà trả’ nhưng cuối cùng vẫn phải xoay sở. Tôi bảo thôi thì tôi cho mượn, thậm chí chẳng viết giấy nợ. Sau đó cậu ấy cứ day dứt mãi, hỏi phải tính sao. Tôi cũng chỉ bảo cứ đóng phim rồi từ từ trừ dần”.

Lưu Đức Hoa được cho là đầu tư phim thua lỗ. Ảnh: HK01.

Bà xã Hướng Hoa Cường cho biết chuyện Lưu Đức Hoa phải vay tiền mình được bà giữ kín, mãi cho tới khi nam diễn viên chủ động kể trong một buổi phỏng vấn. Trần Lam cũng nhắc đến lần cuối cùng giúp Lưu Đức Hoa là khi tài tử muốn rời công ty quản lý Trung Quốc Tinh của Hướng Hoa Cường. Khi đó hợp đồng còn ba năm và 6 dự án phim, nhưng diễn viên ngỏ ý muốn ra ngoài tự lập. “Tôi biết chắc tối hôm đó cậu ấy sẽ đến tìm tôi. Tôi chủ động xé luôn hợp đồng, cho cậu ấy tự do”, bà nói.

Trần Lam nói thêm: “Chúng tôi rất thân thiết, nhiều chuyện không cần nói cũng hiểu. Cậu ấy cũng từng chủ động giảm thù lao từ 8 triệu HKD xuống 4 triệu HKD để chia sẻ khó khăn với mọi người. Lưu Đức Hoa vốn là người trọng nghĩa khí, khi ổn định lại sự nghiệp, cậu ấy cũng đã giúp đỡ rất nhiều đồng nghiệp trong giới".

Những chia sẻ của Trần Lam thu hút sự quan tâm. Dân mạng bày tỏ ngưỡng mộ trước tình bạn đẹp giữa hai người khi không ngại giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn.