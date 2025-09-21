Diễn viên Quang Tiền trước khi qua đời ở tuổi 55

Ngôi sao "David Loman" bị phát hiện qua đời ở nhà riêng vào ngày 19/9. Trước đó, một người bạn của diễn viên gọi báo cảnh sát vì nhiều ngày không liên lạc được với anh.

Truyền thông Hoa ngữ xôn xao trước thông tin Trần Quang Tiền qua đời tại nhà riêng ở tuổi 55. Theo báo cáo, cảnh sát đến nhà riêng sau khi nhận được tin báo từ một người bạn của Quang Tiền, cho hay đã nhiều ngày không liên lạc được với anh. Vì cửa khóa chặt nên cảnh sát buộc phải phá cửa. Tại đây, Trần Quang Tiền bị phát hiện đã nằm gục trên sàn phòng khách, qua đời từ nhiều giờ trước đó.

Tại nơi ở của Quang Tiền, chỉ có chú chó cưng nằm cạnh thi thể nam diễn viên, không cho ai tiến lại gần. Cảnh sát buộc phải liên hệ cơ quan bảo vệ động vật đến hỗ trợ. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy không có dấu hiệu ngoại lực tác động, nên loại trừ khả năng đây là một vụ án mạng. Phía gia đình cũng không có ý kiến về nguyên nhân cái chết của nam diễn viên.

Đạo diễn Khâu Lê Khoan bày tỏ sự bàng hoàng: “Những năm gần đây chúng tôi ít liên lạc, không rõ tình hình của cậu ấy. Tôi thực sự rất sốc khi hay tin Quang Tiền qua đời". Bà cũng nhấn mạnh thời điểm hiện tại không tiện bình luận và mong công chúng dành sự tôn trọng, không gian riêng cho gia đình cố diễn viên.

Diễn viên Quang Tiền qua đời ở tuổi 55. Ảnh: Weibo.

Theo SETN, những năm gần đây, Quang Tiền dần rút lui khỏi giới giải trí, chuyển sang kinh doanh bùa Phật và thường xuyên phát trực tiếp trên Facebook để bán hàng, đồng thời giao lưu với người hâm mộ. Lần xuất hiện cuối cùng của anh trên sóng trực tiếp là vào đầu tháng 9. Khi đó, Quang Tiền vẫn mạnh khỏe, không để lộ bất kỳ dấu hiệu bất ổn nào về tinh thần.

Song năm 2019, nam diễn viên từng gây xôn xao khi nhảy cầu, có tin đồn là do trầm cảm. May mắn, anh được cứu kịp thời và không bị thương tích quá nghiêm trọng. Thời gian qua, sau khi rẽ hướng hoạt động, Quang Tiền cũng vướng nhiều lùm xùm, tranh chấp liên quan đến việc kinh doanh, buôn bán.

Diễn viên David Loman cũng từng bị tòa tuyên tội phỉ báng, buộc bồi thường tổng cộng 500.000 Đài tệ cho vợ chồng đồng nghiệp Trần Quán Lâm, đồng thời phải công khai xin lỗi.