Bạn gái của 'người đàn ông đẹp trai nhất thế giới' hở bạo

Bà chủ thương hiệu Kylie Cosmetics khiến dân mạng xôn xao khi đăng tải loạt ảnh hóa thân thành búp bê Barbie với trang phục khoe đường cong cơ thể.

Theo Page Six, Kylie Jenner gây xôn xao khi hóa thân thành búp bê Barbie đời thực trong loạt ảnh mới trên Instagram. Người mẫu diện trang phục ôm sát gồm áo bikini latex màu hồng rực khoe vòng một bốc lửa, kết hợp chân váy của thương hiệu Dead Lotus Couture.

Cô trang điểm tông hồng nhẹ nhàng, để tóc đen uốn sóng bồng bềnh. Kylie tạo dáng đầy gợi cảm trước ống kính và chú thích cho bài đăng: “Một nàng công chúa".

Kylie Jenner gây chú ý với trang phục hở bạo. Ảnh: IGNV.

Loạt ảnh nhanh chóng thu hút quan tâm, nhận về hàng trăm nghìn lượt thích chỉ sau ít giờ đăng tải. Dưới phần bình luận, dân mạng trầm trồ trước sắc vóc quyến rũ của ngôi sao 28 tuổi. Bên cạnh đó vẫn có ý kiến trái chiều xoay quanh phong cách táo bạo của Kylie.

Cách đây không lâu, Kylie Jenner từng chia sẻ chi tiết về việc phẫu thuật nâng ngực. Khi được một fan khen có “ca phẫu thuật ngực tự nhiên hoàn hảo nhất” và xin bí quyết để có dáng ngực đẹp như vậy, người đẹp thẳng thắn đáp: “445 cc, độ nhô trung bình, đặt một nửa dưới cơ. Túi silicon”. Kylie thậm chí còn tiết lộ tên bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho cô ngay trong phần bình luận.

Chia sẻ thẳng thắn của người đẹp về ca phẫu thuật nâng ngực thu hút sự quan tâm, bàn luận. Suốt nhiều năm qua, Kylie Jenner đã nhiều lần phản ứng trước những tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí còn từng phủ nhận chuyện đã “tác động dao kéo”.

Trên trang cá nhân 393 triệu người theo dõi, Kylie Jenner trung thành với phong cách gợi cảm. Ngôi sao sinh năm 1997 đang hẹn hò tài tử Timothée Chalamet - người từng được bình chọn "đẹp trai nhất thế giới".