Nhật Kim Anh và chồng cũ tổ chức sinh nhật cho con trai

Nhật Kim Anh và chồng cũ - doanh nhân Bửu Lộc - tổ chức sinh nhật cho con trai ở Cần Thơ.

Tối 20/9, Nhật Kim Anh và chồng cũ - doanh nhân Bửu Lộc - tổ chức tiệc sinh nhật con trai Bửu Long nhân dịp cậu bé tròn 11 tuổi. Bữa tiệc có sự tham gia của các thành viên trong gia đình. Cả nhà cùng đi ăn tại một nhà hàng ở Cần Thơ và vui vẻ lưu lại những khoảnh khắc bên nhau. Nữ diễn viên còn tặng cho con trai bộ đồ chơi mà cậu bé yêu thích.

"Sinh nhật cục kim cương của mẹ và em Julia. Mẹ và em Julia yêu anh hai", Nhật Kim Anh chú thích dưới loạt ảnh.

Đáng chú ý, Bửu Lộc còn dắt bạn gái mới của anh là Bella Mai tới tham dự tiệc sinh nhật con trai. Bella Mai cũng đăng tải ảnh chụp trong buổi tiệc lên trang cá nhân và gửi lời chúc con riêng của chồng: "Chúc mừng sinh nhật Bửu Long", kèm biểu tượng hôn gió.

Khoảnh khắc Nhật Kim Anh và Bella Mai chung khung hình nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Cả hai tỏ ra thoải mái, vui vẻ, tận hưởng bữa tiệc sinh nhật.

Nhật Kim Anh và gia đình chồng cũ trong tiệc sinh nhật Bửu Long. Ảnh: FBNV.

Những năm qua, Nhật Kim Anh và Bửu Lộc vẫn giữ mối quan hệ bạn bè sau khi ly hôn. Cả hai cùng chăm sóc, nuôi dạy con trai chung.

Sau khi sinh em bé, nữ diễn viên hiện đã quay lại với công việc. Trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh chia sẻ từ khi có con gái, cuộc sống của cô thay đổi nhiều so với trước đây. Cô bận bịu hơn và thường xuyên phải thức đêm chăm con. Song Nhật Kim Anh nói cô trân trọng từng khoảnh khắc bên con. Thời gian rảnh rỗi, cô cũng tụ tập cùng bạn bè hoặc đưa con trai đi chơi.

Trong khi đó, doanh nhân Bửu Lộc cũng hẹn hò với diễn viên Bella Mai (Mai Dung). Cả hai trải qua 3 năm gắn bó, đồng hành nhưng tới nay vẫn chưa tiết lộ kế hoạch kết hôn. Bella Mai khá thân thiết với con trai riêng của Bửu Lộc. Cả hai tương tác thân mật trong những lần đi chơi cùng nhau. Cậu bé cũng hay xuất hiện trong các buổi tiệc, chuyến du lịch của ba và cô Bella Mai.