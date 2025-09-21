Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đức Phúc vô địch cuộc thi hát ở Nga

  • Chủ nhật, 21/9/2025 08:52 (GMT+7)
Giọng ca "Hết thương cạn nhớ" giành ngôi vị quán quân Intervision Song Contest 2025, diễn ra tại Nga.

Chung kết cuộc thi âm nhạc Intervision Song Contest 2025 (Intervision 2025) diễn ra vào tối 20/9 tại Live Arena, Moscow, Nga. Chương trình quy tụ nghệ sĩ đến từ 23 quốc gia tham dự. Đây là lần đầu Việt Nam tham gia sân chơi âm nhạc này.

Trong đêm chung kết, Đức Phúc - đại diện Việt Nam - trình diễn tiết mục Phù Đổng Thiên Vương, thể hiện niềm tự hào dân tộc. Ca khúc do Hồ Hoài Anh sáng tác, hòa âm, phối khí bởi Dương K và được lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy.

Màn trình diễn thuyết phục trên sân khấu giúp nam ca sĩ giành ngôi quán quân Intervision 2025 trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nước nhà. Kết quả cụ thể, tiết mục của Đức Phúc nhận 422 điểm. Trong khi á quân, nhóm Nomad Trio từ Kyrgyzstan, đạt 373 điểm. Hạng 3 thuộc về Dana Al Meer từ Qatar, với 369 điểm.

Duc Phuc anh 1

Đức Phúc giành ngôi vô địch Intervision Song Contest 2025. Ảnh: Sputnik.

Trên sân khấu, giọng ca Hết thương cạn nhớ không giấu nổi xúc động và gửi lời cảm ơn khán giả đã theo dõi, ủng hộ anh suốt chặng hành trình vừa qua. Nhiều đồng nghiệp, khán giả chúc mừng chiến thắng của Đức Phúc trên đấu trường âm nhạc quốc tế. Hòa Minzy và Erik sang Nga để cổ vũ đồng nghiệp thi đấu.

Trước đó, Đức Phúc chia sẻ niềm tự hào khi được đại diện Việt Nam tham dự Intervision Song Contest 2025. Anh cho biết đã dành nhiều tâm huyết cho tiết mục mang đi dự thi và mong sẽ góp phần giới thiệu văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Đức Phúc sinh năm 1996. Bước ra từ chương trình Giọng hát Việt, anh khẳng định năng lực qua loạt ca khúc như Ánh nắng của anh, Hơn cả yêu hay Ngày đầu tiên. Đức Phúc khoảng thời gian qua còn gây chú ý khi tham gia show âm nhạc đình đám Anh trai "say hi". Sau chương trình, anh thu hút thêm một lượng fan không nhỏ.

Màn trình diễn giúp Đức Phúc vô địch cuộc thi tại Nga Đức Phúc giành ngôi vị quán quân Intervision Song Contest 2025, diễn ra tại Nga. Trong đêm chung kết, anh trình diễn tiết mục "Phù Đổng Thiên Vương".

Hoàng Nhi

