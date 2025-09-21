Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Phương Oanh cảnh báo

  • Chủ nhật, 21/9/2025 17:33 (GMT+7)
  • 17:33 21/9/2025

Diễn viên "Quỳnh búp bê" cho biết một tài khoản đã mạo danh cô để quảng cáo và buôn bán sản phẩm. Cô kêu gọi khán giả cảnh giác.

Chiều 21/9, thông qua fanpage chính thức, Phương Oanh lên tiếng cảnh báo khán giả về việc bị một tài khoản giả mạo, sử dụng trái phép hình ảnh của cô để quảng cáo và buôn bán sản phẩm.

"Thời gian qua, Oanh nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi rằng có bán quần gel bụng không và fanpage kia có phải của Oanh không. Câu trả lời là không. Hiện tại, một số fanpage giả mạo, gian lận, sử dụng trái phép hình ảnh của Phương Oanh nhằm mục đích thương mại. Đây là hành vi vi phạm pháp luật và lừa dối khách hàng", diễn viên Quỳnh búp bê viết.

Phuong Oanh anh 1

Phương Oanh cảnh báo việc bị giả mạo hình ảnh. Ảnh: FBNV.

Cô khẳng định sẽ nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ hình ảnh của bản thân, đồng thời mong khán giả cảnh giác trước các tài khoản giả mạo: "Oanh cùng đội ngũ đang phối hợp để xử lý và đã lập vi bằng làm bằng chứng pháp lý. Oanh viết thông báo này để cảnh báo và bảo vệ mọi người, tránh bị lợi dụng lòng tin, mua phải hàng nhái, kém chất lượng".

Bài đăng của Phương Oanh hiện thu hút sự quan tâm, bàn luận. Trước Phương Oanh, hàng loạt nghệ sĩ Việt cũng từng bị giả mạo hình ảnh.

Đầu tháng 8, vợ chồng Ngô Thanh Vân đồng loạt lên tiếng về việc một tài khoản ngang nhiên sử dụng hình ảnh của cả hai để quảng cáo và buôn bán sản phẩm. "Đây là hành vi xâm phạm quyền riêng tư, danh dự cá nhân và có dấu hiệu lừa đảo thương mại nghiêm trọng", ngôi sao Hai Phượng cho biết.

Diễn viên Quốc Trường cũng cảnh báo khán giả về việc một số kênh dùng công nghệ AI, tạo ra hình ảnh và thông tin của anh để lừa đảo. Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc hay đạo diễn Lý Hải cũng từng lên tiếng vì rơi vào trường hợp tương tự. Gần nhất, MC Đại Nghĩa tiết lộ cũng là nạn nhân của việc bị lợi dụng hình ảnh, sử dụng AI gán ghép vào những nội dung xuyên tạc, mang tính chất lừa đảo.

Sau thời gian lui về chăm sóc gia đình, Phương Oanh gần đây gây chú ý khi tái xuất màn ảnh nhỏ trong bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh. Dù kịch bản phim gây tranh luận, diễn xuất của người đẹp nhìn chung vẫn nhận được phản hồi khá tích cực.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Biểu cảm lạ của Trịnh Thăng Bình

Tiết mục biểu diễn của nam ca sĩ trong đêm chung kết Hoa hậu Đại dương mới đây khiến nhiều khán giả bàn tán.

11:38 21/9/2025

Diễn viên Quang Tiền trước khi qua đời ở tuổi 55

Ngôi sao "David Loman" bị phát hiện qua đời ở nhà riêng vào ngày 19/9. Trước đó, một người bạn của diễn viên gọi báo cảnh sát vì nhiều ngày không liên lạc được với anh.

09:45 21/9/2025

Nhật Kim Anh và chồng cũ tổ chức sinh nhật cho con trai

Nhật Kim Anh và chồng cũ - doanh nhân Bửu Lộc - tổ chức sinh nhật cho con trai ở Cần Thơ.

10:25 21/9/2025

Tống Khang

Phương Oanh Ngô Thanh Vân cảnh báo lừa đảo giả mạo

  • Ngô Thanh Vân

    Ngô Thanh Vân

    Ngô Thanh Vân là nữ ca sĩ kiêm diễn viên có xuất thân là một người mẫu tạp chí. Tháng 11/2007, tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15, Ngô Thanh Vân đoạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" với vai diễn Thúy trong bộ phim "Dòng máu anh hùng" đã giúp sự nghiệp diễn xuất của cô vươn lên một tầm cao mới. Ngoài ra, Ngô Thanh Vân còn thử sức trong vai trò đạo diễn và sản xuất bộ phim "Tấm Cám: Chuyện chưa kể" với doanh thu phòng vé đạt 66.5 tỷ đồng.

    Bạn có biết: Ngô Thanh Vân từng giành được ngôi Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh (do tạp chí Thế giới phụ nữ tổ chức năm 2000).

    • Ngày sinh: 26/02/1979
    • Chiều cao: 1.71 m
    • Phim tiêu biểu: Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Lửa Phật, Ngày nảy ngày nay, Ngọa hổ tàng long 2, Cô Ba Sài Gòn, Star Wars, ...

    FacebookZing Mp3Youtube

Đọc tiếp

Vuong Hy keu cuu hinh anh

Vương Hỷ kêu cứu

4 giờ trước 21:26 23/9/2025 Giải trí Giải trí

0

Nam diễn viên gây xôn xao khi đăng tải bài viết cầu cứu dân mạng, cho biết bị một nhóm người lạ mặt theo dõi suốt nhiều ngày. Anh cho rằng tính mạng bản thân đang bị đe dọa.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý