Diễn viên "Quỳnh búp bê" cho biết một tài khoản đã mạo danh cô để quảng cáo và buôn bán sản phẩm. Cô kêu gọi khán giả cảnh giác.

Chiều 21/9, thông qua fanpage chính thức, Phương Oanh lên tiếng cảnh báo khán giả về việc bị một tài khoản giả mạo, sử dụng trái phép hình ảnh của cô để quảng cáo và buôn bán sản phẩm.

"Thời gian qua, Oanh nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi rằng có bán quần gel bụng không và fanpage kia có phải của Oanh không. Câu trả lời là không. Hiện tại, một số fanpage giả mạo, gian lận, sử dụng trái phép hình ảnh của Phương Oanh nhằm mục đích thương mại. Đây là hành vi vi phạm pháp luật và lừa dối khách hàng", diễn viên Quỳnh búp bê viết.

Phương Oanh cảnh báo việc bị giả mạo hình ảnh. Ảnh: FBNV.

Cô khẳng định sẽ nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ hình ảnh của bản thân, đồng thời mong khán giả cảnh giác trước các tài khoản giả mạo: "Oanh cùng đội ngũ đang phối hợp để xử lý và đã lập vi bằng làm bằng chứng pháp lý. Oanh viết thông báo này để cảnh báo và bảo vệ mọi người, tránh bị lợi dụng lòng tin, mua phải hàng nhái, kém chất lượng".

Bài đăng của Phương Oanh hiện thu hút sự quan tâm, bàn luận. Trước Phương Oanh, hàng loạt nghệ sĩ Việt cũng từng bị giả mạo hình ảnh.

Đầu tháng 8, vợ chồng Ngô Thanh Vân đồng loạt lên tiếng về việc một tài khoản ngang nhiên sử dụng hình ảnh của cả hai để quảng cáo và buôn bán sản phẩm. "Đây là hành vi xâm phạm quyền riêng tư, danh dự cá nhân và có dấu hiệu lừa đảo thương mại nghiêm trọng", ngôi sao Hai Phượng cho biết.

Diễn viên Quốc Trường cũng cảnh báo khán giả về việc một số kênh dùng công nghệ AI, tạo ra hình ảnh và thông tin của anh để lừa đảo. Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc hay đạo diễn Lý Hải cũng từng lên tiếng vì rơi vào trường hợp tương tự. Gần nhất, MC Đại Nghĩa tiết lộ cũng là nạn nhân của việc bị lợi dụng hình ảnh, sử dụng AI gán ghép vào những nội dung xuyên tạc, mang tính chất lừa đảo.

Sau thời gian lui về chăm sóc gia đình, Phương Oanh gần đây gây chú ý khi tái xuất màn ảnh nhỏ trong bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh. Dù kịch bản phim gây tranh luận, diễn xuất của người đẹp nhìn chung vẫn nhận được phản hồi khá tích cực.