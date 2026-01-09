Chang Mây lên tiếng khi bị tố ngoại tình

Tài khoản được cho là bạn trai của Chang Mây đăng bài tố cô ngoại tình. Phía diễn viên cho biết đây là thông tin sai sự thật và sẽ khởi kiện.

Tối 9/1, tài khoản mạng xã hội tên Bắc Vũ gây xôn xao với bài đăng tố diễn viên Chang Mây (tên thật Quỳnh Trang) ngoại tình. Người này cho rằng trong thời gian hẹn hò, bạn gái đã "cắm sừng". Anh cho biết phát hiện sự thật qua chiếc Ipad đã mua tặng cho Chang Mây.

"Dù có như thế nào thì mình cũng muốn lên đây làm rõ mọi chuyện về người con gái này. Vì Chang Mây không chỉ làm như thế với mỗi mình mà còn nhiều người cũ khác trước đó nữa, với kịch bản y như vậy", anh viết.

Trao đổi với Tri Thức - Znews về thông tin đang gây tranh cãi, phía Chang Mây phủ nhận lời tố. Quản lý diễn viên cho biết cả hai chia tay đã lâu, Bắc Vũ theo đuổi lại Chang Mây nhưng không thành công.

"Hiện tại chúng tôi đang thu thập chứng cứ, lập vi bằng về việc Bắc Vũ đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng tới danh dự và công việc của Chang Mây. Những thông tin đó hoàn toàn không có chứng cứ và cũng không phải sự thật. Chúng tôi cùng luật sư đang tập hợp bằng chứng và sẽ sớm lên tiếng", người này nói.

Quản lý cho biết sau khi Chang Mây ổn định cảm xúc và tập hợp đủ chứng cứ, nữ diễn viên sẽ công khai đính chính.

Chang Mây tên thật là Nguyễn Quỳnh Trang, sinh năm 2001 tại Hà Nội. Cô từng nổi tiếng với danh xưng "hot girl mùa thi" tại kỳ thi THPT năm 2019. Chang Mây sau đó thử sức diễn xuất, tham gia một số phim truyền hình như Hương vị tình thân, Mặt nạ gương hay gần đây là Cách em 1 milimet, Gia đình trái dấu.