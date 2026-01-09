Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nữ diễn viên Văn Kỳ bị quấy rối, lăng mạ

  • Thứ sáu, 9/1/2026 20:25 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sự việc một người đàn ông công khai quấy rối, lăng mạ diễn viên Văn Kỳ gây bức xúc. Người này sau đó đã lên tiếng xin lỗi trước làn sóng chỉ trích của dân mạng.

Theo Sohu, sự việc Văn Kỳ bị người đàn ông lạ mặt (tạm gọi là A) quấy rối xảy ra vào tối 8/1. Thời điểm này, cô vừa tham dự một buổi công chiếu phim và rời đi thì bị A bám theo đến thang máy.

Van Ky anh 1

Sự việc Văn Kỳ bị người đàn ông quấy rối, sau đó lớn tiếng lăng mạ gây bức xúc dư luận. Ảnh: Weibo.

Người này liên tục quấy rối, tiến sát lại đòi xin chữ ký và chụp ảnh chung với Văn Kỳ dù người đẹp đã lên tiếng từ chối. Sau đó, A đã lớn tiếng văng tục, chửi bới Văn Kỳ và nhóm bạn của cô vì không đạt được mục đích.

Sự việc Văn Kỳ bị quấy rối, lăng mạ trước mặt nhiều người làm dấy lên tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về việc bảo đảm an toàn cho nghệ sĩ tại nơi công cộng.

Dân mạng nhanh chóng tìm ra tài khoản của người đàn ông quấy rối. Trước làn sóng dư luận, người này sau đó đã đăng tải một bức thư xin lỗi. Trong thư, A thừa nhận hành vi tự ý cưỡng ép chụp ảnh chung khi chưa được sự cho phép, cũng như việc chửi bới Văn Kỳ và nhóm bạn của cô. Người này cam kết sẽ kiểm điểm, không để xảy ra các hành động tương tự trong tương lai.

Song, lời xin lỗi của A chưa xoa dịu được dư luận. Nhiều người chỉ ra bức thư chỉ được viết qua loa nhằm mục đích đối phó. Bên cạnh đó, dân mạng cũng soi ra A trong quá khứ cũng có nhiều hành động bất lịch sự với nghệ sĩ. Người này được cho là thường xuyên rình rập tại các địa điểm nơi nghệ sĩ lui tới để chụp ảnh và soi mói đời sống riêng của họ.

Tài khoản mạng xã hội của A cũng đăng tải nhiều nội dung công khai bám đuôi hay cưỡng ép chụp ảnh với sao, với nhiều chiêu trò như quỳ gối cầu xin tạo áp lực hay dồn nghệ sĩ vào những không gian kín.

Van Ky anh 2

Diễn viên Văn Kỳ. Ảnh: Baidu.

Hôm 9/1, phía studio của Văn Kỳ đưa ra tuyên bố chính thức về sự việc, cho biết đã hoàn tất việc thu thập chứng cứ liên quan đến vụ quấy rối, lăng mạ nghệ sĩ và sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật.

