Diễn viên Tạ Kim Thạch qua đời

Trang Sinchew đưa tin Tạ Kim Thạch qua đời ở tuổi 73. Trước đó, ông đột ngột ngất xỉu khi đang đi du lịch cùng gia đình.

Hôm 9/1, tờ Sinchew đưa tin Tạ Kim Thạch đã qua đời. Lễ tang diễn viên, nhạc sĩ dự kiến tổ chức vào ngày 10/1. Đến chiều 11/1, lễ đưa tang và hỏa táng sẽ diễn ra tại Mandai.

Chia sẻ với truyền thông, Tạ Linh Lệ - con gái của Tạ Kim Thạch - cho hay ông sụt cân từ năm 2023 nhưng không bận tâm. Đến tháng 6/2024, do bị đau lưng, nhạc sĩ đi khám sức khỏe mới phát hiện mắc ung thư.

Tạ Kim Thạch qua đời ở tuổi 73. Ảnh: HK01.

Cuối năm ngoái, Tạ Kim Thạch từng nhập viện và được xuất viện vào ngày 24/12. Sau đó, ông tái khám và được bác sĩ cho phép nghỉ ngơi. Vì vậy, nhạc sĩ cùng gia đình đã tổ chức chuyến đi du lịch bằng du thuyền.

Rạng sáng 2/1, khi du thuyền đang di chuyển đến Malacca, ông đột ngột bị ngất xỉu, mất ý thức.

"Do tình huống xảy ra quá khẩn cấp, khi đó tàu trung chuyển đã đưa cha tôi từ du thuyền vào bệnh viện Malacca trên bờ. Lúc ấy em trai tôi ở bên cha, tôi lập tức sắp xếp xe cứu thương đưa ông từ bệnh viện Malacca về Singapore ngay trong đêm", Tạ Linh Lệ cho hay.

Cô chia sẻ cha mình là người sống tích cực, rất năng động. Ngay cả trong thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư, ông cũng không coi mình là một bệnh nhân và bày tỏ mong muốn du lịch khắp nơi.

"Ông đã đi khắp nơi, từ Canada, Mỹ, Las Vegas cho đến Hoàng Sơn ở Trung Quốc, thậm chí còn sang New Zealand chơi chèo thuyền vượt thác", Tạ Linh Lệ nói.

Năm 2025, nhạc sĩ từng tham gia một sự kiện giải trí quy tụ nhiều nghệ sĩ dịp Trung thu. Khi được mời lên sân khấu, Tạ Kim Thạch kể lại quá trình mắc bệnh, tiết lộ cân nặng giảm từ 80 kg xuống còn 58 kg, nhưng cũng nói rằng đã chiến thắng bệnh tật và sớm trở lại sân khấu.

Tạ Kim Thạch xuất thân là một diễn viên kịch phát thanh. Trong giai đoạn điện ảnh Singapore mới hình thành, ông từng được mời tham gia một số bộ phim. Sau đó, ông lấn sân mảng âm nhạc và được nhiều khán giả yêu thích.

Theo kế hoạch ban đầu, sau chuyến du lịch, Kim Thạch sẽ cùng Trần Kiến Bân tham gia một chương trình âm nhạc vào ngày 17/1. Nhạc sĩ cũng có lịch biểu diễn cùng dàn nhạc tại Trung tâm Nghệ thuật Esplanade vào ngày 8/2.