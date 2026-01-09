Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Sĩ Thanh táo bạo

  • Thứ sáu, 9/1/2026 22:30 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Nữ diễn viên gắn liền với phong cách gợi cảm, nóng bỏng. Cô không ngại diện trang phục táo bạo khi đi cà phê, dạo phố.

Hình ảnh mới đây của Sĩ Thanh gây chú ý. Nữ diễn viên diện trang phục thể thao và khoe loạt khoảnh khắc tại phòng gym, quán cà phê. Sĩ Thanh tôn vóc dáng trong bộ đồ gồm bra top và quần legging màu xanh nổi bật.

Theo nữ diễn viên chia sẻ, cô duy trì tập gym, pilates, chế độ ăn uống để giữ dáng.

Thời gian qua, Sĩ Thanh luôn duy trì phong cách táo bạo này. Cô không ngại diện những trang phục ôm sát hoặc đồ tập để đi dạo phố, mua sắm. Bên cạnh những lời khen dành cho hình thể cân đối, khỏe khoắn, cũng có ý kiến cho rằng Sĩ Thanh đôi khi ăn diện không phù hợp hoàn cảnh.

si thanh anh 1

Sĩ Thanh diện trang phục táo bạo khi check-in ở quán cà phê. Ảnh: FBNV.

Trước đó, cô từng vướng tranh luận khi diện trang phục bị cho là không phù hợp trên sân pickleball. Sĩ Thanh kết hợp áo dáng croptop, dây cổ chéo, khoét ngực gợi cảm với chân váy bồng xòe.

Hoặc một lần khác, khi xuất hiện tại lễ giỗ Tổ Sân khấu ở TP.HCM, Sĩ Thanh cũng vấp chỉ trích vì diện bộ đồ bó sát màu hồng nổi bật. Trước những tranh cãi, Sĩ Thanh thường chọn cách im lặng, không lên tiếng giải thích.

Sĩ Thanh, tên thật Nguyễn Thị Phương Thanh, sinh năm 1986 tại TP.HCM. Cô bước chân vào lĩnh vực giải trí với vai trò VJ sau đó lấn sân ca hát và diễn xuất nhưng sự nghiệp còn khá mờ nhạt. Cô tham gia một số dự án phim như Chiến dịch chống ế, Gái già lắm chiêu, Giấc mộng đêm hè, Yêu trước ngày cưới

Nhiều năm qua, Sĩ Thanh phát triển theo hướng KOL, kinh doanh. Trên kênh cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những clip giới thiệu bí quyết làm đẹp, cách ăn mặc, phối đồ.

Cuốn sách Nghệ thuật viết kịch bản phim truyện truyền hình là tập hợp những ghi chép về trải nghiệm của tác giả sau quãng thời gian dài gắn bó với lĩnh vực điện ảnh. "… không rõ nhờ cơ duyên hay sự say mê thôi thúc nào gắn bó đã khiến tôi khó dứt ra được nghiệp truyền nghề trong lĩnh vực này", PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú nói.

6 năm yêu của Quang Đăng và bạn gái người Trung Quốc

Quang Đăng và bạn gái Yee Pink trải qua 6 năm hẹn hò, gắn bó. Cả hai đồng hành trong công việc, cuộc sống.

5 giờ trước

An Nhi

sĩ thanh Sĩ Thanh sĩ thanh sĩ thanh táo bạo

  • Sĩ Thanh

    Sĩ Thanh

    Sĩ Thanh là một nữ ca sĩ nhạc trẻ, cô từng là một trong các VJ được nhiều người yêu thích nhất YAN TV thông qua 2 chương trình là Chỉ có thể là YAN và 100 độ. Sau đó, cô bén duyên với lĩnh vực điện ảnh khi tham gia vào 3 bộ phim sitcom được giới trẻ yêu thích.

    • Ngày sinh: 10/12/1986
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Ca khúc: Em sẽ buông tay, Xa anh chậm chậm thôi, Không trở về, Boy you know,...

Đọc tiếp

Voc dang A hau Thuy Dung sau sinh hinh anh

Vóc dáng Á hậu Thùy Dung sau sinh

8 giờ trước 15:47 9/1/2026

0

Sau thời gian sinh con, Thùy Dung vừa chia sẻ hình ảnh đầu tiên của em bé. Cô cũng nhanh chóng lấy lại vóc dáng cân đối.

Anh gay xon xao cua Ngo Kien Huy hinh anh

Ảnh gây xôn xao của Ngô Kiến Huy

11 giờ trước 12:05 9/1/2026

0

Ngô Kiến Huy vừa chia sẻ hình ảnh bên dàn cast 2 ngày 1 đêm. Khoảnh khắc các thành viên quy tụ nhanh chóng gây chú ý.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý