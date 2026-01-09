Sĩ Thanh táo bạo

Nữ diễn viên gắn liền với phong cách gợi cảm, nóng bỏng. Cô không ngại diện trang phục táo bạo khi đi cà phê, dạo phố.

Hình ảnh mới đây của Sĩ Thanh gây chú ý. Nữ diễn viên diện trang phục thể thao và khoe loạt khoảnh khắc tại phòng gym, quán cà phê. Sĩ Thanh tôn vóc dáng trong bộ đồ gồm bra top và quần legging màu xanh nổi bật.

Theo nữ diễn viên chia sẻ, cô duy trì tập gym, pilates, chế độ ăn uống để giữ dáng.

Thời gian qua, Sĩ Thanh luôn duy trì phong cách táo bạo này. Cô không ngại diện những trang phục ôm sát hoặc đồ tập để đi dạo phố, mua sắm. Bên cạnh những lời khen dành cho hình thể cân đối, khỏe khoắn, cũng có ý kiến cho rằng Sĩ Thanh đôi khi ăn diện không phù hợp hoàn cảnh.

Sĩ Thanh diện trang phục táo bạo khi check-in ở quán cà phê. Ảnh: FBNV.

Trước đó, cô từng vướng tranh luận khi diện trang phục bị cho là không phù hợp trên sân pickleball. Sĩ Thanh kết hợp áo dáng croptop, dây cổ chéo, khoét ngực gợi cảm với chân váy bồng xòe.

Hoặc một lần khác, khi xuất hiện tại lễ giỗ Tổ Sân khấu ở TP.HCM, Sĩ Thanh cũng vấp chỉ trích vì diện bộ đồ bó sát màu hồng nổi bật. Trước những tranh cãi, Sĩ Thanh thường chọn cách im lặng, không lên tiếng giải thích.

Sĩ Thanh, tên thật Nguyễn Thị Phương Thanh, sinh năm 1986 tại TP.HCM. Cô bước chân vào lĩnh vực giải trí với vai trò VJ sau đó lấn sân ca hát và diễn xuất nhưng sự nghiệp còn khá mờ nhạt. Cô tham gia một số dự án phim như Chiến dịch chống ế, Gái già lắm chiêu, Giấc mộng đêm hè, Yêu trước ngày cưới…

Nhiều năm qua, Sĩ Thanh phát triển theo hướng KOL, kinh doanh. Trên kênh cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những clip giới thiệu bí quyết làm đẹp, cách ăn mặc, phối đồ.