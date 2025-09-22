Phim về vụ cướp máy bay ở Việt Nam thu gần 60 tỷ đồng mở màn

"Tử chiến trên không" mở màn thuận lợi với thành tích 57 tỷ đồng. Tác phẩm do Điện ảnh Công an nhân dân sản xuất dẫn đầu phòng vé, dự kiến sớm chạm mốc doanh thu trăm tỷ.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, Tử chiến trên không là cái tên được săn đón nhất rạp Việt tuần qua. Trong 3 ngày cuối tuần, tác phẩm do Hàm Trần đạo diễn bán ra gần 600.000 đầu vé trên 10.600 suất chiếu, dắt túi hơn 57 tỷ đồng . Tính cả các suất chiếu đặc biệt lẫn lượng vé đặt trước, đến cuối ngày 21/9, doanh thu phim chạm mốc 65 tỷ.

Thành tích chào sân này tỏ ra khả quan với một dự án được đầu tư lớn, lại quy tụ dàn cast thực lực của điện ảnh Việt như Tử chiến trên không. Phim tái hiện vụ cướp máy bay năm 1978, khi một chuyến bay dân dụng của Việt Nam bị bốn tên không tặc khống chế.

Sau các suất chiếu đầu tiên, bộ phim do Điện ảnh Công an nhân dân sản xuất đang nhận về phản hồi khá tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả đại chúng. Điểm cuốn hút nhất của tác phẩm là nhịp điệu kịch tính, căng thẳng với nhiều cảnh hành động đã mắt. Diễn xuất của dàn cast cũng được đánh giá tròn vai. Dẫu vậy, Tử chiến trên không vẫn còn những hạn chế ở đường dây câu chuyện hay tâm lý nhân vật.

Diễn xuất của Thanh Sơn trong Tử chiến trên không được khen ngợi. Ảnh: NSX.

Song với phản hồi tích cực từ đại chúng, lại có chiến dịch quảng bá rầm rộ và thời điểm ra mắt thuận lợi khi phòng vé không còn đối thủ mạnh, đứa con tinh thần của Hàm Trần đạt doanh thu trăm tỷ là chuyện sớm muộn. Giới quan sát dự đoán phim có thể chạm ngưỡng doanh thu 200 tỷ, thậm chí lớn hơn.

Bị Tử chiến trên không soán ngôi, Mưa đỏ sau 1 tháng làm mưa làm gió cũng lùi về vị trí á quân. Trụ rạp đã khá lâu, nhưng cuối tuần qua, tác phẩm do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất vẫn dắt túi thêm 22 tỷ đồng . Tổng doanh thu phim tính đến tối 21/9 là 692 tỷ, dự kiến có thể chạm mốc 700 tỷ đồng trong tuần này.

Một phim Việt khác ra mắt cùng thời điểm Mưa đỏ là Làm giàu với ma 2 cũng có bước tiến ổn định ngoài phòng vé. Dù bị đối thủ lấn át về truyền thông, tác phẩm có Hoài Linh, Tuấn Trần đóng chính vẫn thu hút được một bộ phận khán giả nhờ nội dung giải trí. Tới nay, phim đã gần chạm mốc doanh thu 100 tỷ đồng .

Một số phim nội địa khác như Khế ước bán dâu, Cô dâu ma đều giảm nhiệt mạnh, không được nhiều khán giả đón nhận. Một mặt, thể loại kinh dị sau thời gian dài gây sốt đã hạ nhiệt, tỏ ra đuối sức trong việc kéo khán giả ra rạp. Mặt khác, nội dung những tác phẩm này cũng không được đánh giá cao.

Phim có Cát Phượng doanh thu bết bát. Ảnh: NSX.

Cá biệt, phim tâm lý Có chơi có chịu của Hoàng Anh Duy dù mới ra mắt đã đối diện thất bại nặng nề. Sau khoảng 1 tuần chiếu, tác phẩm mới thu về 150 triệu đồng - thành tích thấp nhất với phim Việt trong năm 2025. Với tình trạng thoi thóp ngoài rạp, khả năng cao phim sẽ phải khép lại hành trình trước ngưỡng doanh thu 200 triệu đồng, lọt nhóm phim Việt thất thu nhất lịch sử.

Tuần này, rạp Việt tiếp tục chứng kiến sự đổ bộ của dàn phim ngoại với một số cái tên nổi bật như Trận chiến sau trận chiến - phim có Leonardo DiCaprio, hay Exit 8 của đạo diễn Nhật Bản Genki Kawamura. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của phim Việt Đồi hành xác (Lương Đình Dũng) - thể loại kinh dị.

Song theo dự đoán của Tri Thức - Znews, Tử chiến trên không nhiều khả năng vẫn bảo toàn ngôi vương phòng vé.