MV của Ưng Hoàng Phúc gây tranh cãi gay gắt

MV "Anh em trước sau như một" của nhóm nhạc Ngũ hổ tướng đang vướng tranh luận gay gắt, vì xuất hiện hình ảnh được cho là quảng bá cho trang web cá độ.

Mới đây, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cùng Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái, Lưu Hưng lập nhóm nhạc Ngũ hổ tướng, đồng thời tung ra MV Anh em trước sau như một hôm 18/9.

Sau 3 ngày ra mắt, MV này thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Song, dân mạng đang xôn xao bàn luận về một hình ảnh nhạy cảm xuất hiện trong MV. Cụ thể, ở 0'58s trong MV, xuất hiện hình ảnh cốc uống nước in logo của một trang web cá độ. Hình ảnh này được quay chính diện, đặt chính giữa khung hình.

Hình ảnh trên nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt tranh cãi trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng MV Anh em trước sau như một đang quảng cáo cho trang web cá độ. Nhiều khán giả kêu gọi tẩy chay MV và kêu gọi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

Khi Tri Thức - Znews liên hệ, đại diện của Lâm Chấn Huy, một trong các thành viên của nhóm Ngũ hổ tướng, phủ nhận việc ca sĩ quảng bá cho web cá độ. Người này giải thích hình ảnh trên có thể là "nhầm lẫn". "Đây chắc là sự nhầm lẫn hoặc đạo cụ gì đó của đoàn làm phim. Chứ chúng tôi cũng không biết về trang web này", quản lý của Lâm Chấn Huy chia sẻ.

Nhóm nhạc Ngũ hổ tướng do Ưng Hoàng Phúc lập. Ảnh: FBNV.

Nhiều năm qua, tình trạng nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng bá cho web cờ bạc, cá độ từng được báo chí phản ánh nhiều lần. Năm 2020, ứng dụng game cờ bạc B5* từng được quảng bá bởi hàng loạt nghệ sĩ như Karik, Hoàng Thùy Linh, Dế Choắt, Big Daddy, Bray… Các KOLs như Linh Ngọc Đàm, ViruSs, Quang Cuốn cũng liên tục đăng tải nội dung về B5* trên trang cá nhân.

Cựu cầu thủ Công Vinh cũng xuất hiện, nhảy múa cho ứng dụng cá cược BK**. Trả lời Znews khi đó, đại diện Công Vinh xác nhận cựu cầu thủ này chính là người trong video quảng cáo cho ứng dụng xem bóng đá trực tuyến BK** Live.

Theo luật sư Nguyễn Đức Toàn - Đoàn Luật sư TP.HCM, hành vi quảng cáo cho trang cá cược trái phép bị cấm tại Việt Nam. Điều 51 Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo với mức phạt tiền từ 1-90 triệu đồng.

Thứ hai, việc thực hiện các hành vi vi phạm nêu trên còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự, cụ thể tại Điều 197 Bộ luật hình sự 2015.