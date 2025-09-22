Ưng Hoàng Phúc bị phản ứng

MV "Anh em trước sau như một" của nhóm Ngũ hổ tướng gây tranh cãi vì vướng nghi vấn quảng cáo web cá độ. Ưng Hoàng Phúc cho biết không quảng cáo cho trang web này.

Mới đây, nhóm nhạc Ngũ hổ tướng (gồm ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái, Lưu Hưng) tung ra MV Anh em trước sau như một hôm 18/9. Ít ngày sau khi ra mắt, MV này vướng tranh cãi gay gắt vì xuất hiện hình ảnh logo của một trang web cá độ ở nhiều khung hình. Cụ thể, ở giây thứ 58 xuất hiện chiếc cốc in logo trang web đặt ngay chính diện khung hình. Logo này còn lặp lại trên áo, bao bì chiếc túi và trên giao diện trang web của màn hình điện thoại...

Dân mạng lên án gay gắt MV này vì cho rằng đang quảng cáo cho trang web cá độ. Tới trưa 22/9, Ưng Hoàng Phúc lên tiếng, phủ nhận việc quảng bá cho trang web trên.

MV Anh em trước sau như một vấp chỉ trích gay gắt.

Thông qua fanpage chính thức, nam ca sĩ viết: "Về câu chuyện ồn ào từ hôm qua đến hôm nay, Phúc xin chia sẻ là Phúc không quảng cáo cho thương hiệu này. MV ra mắt lúc 19h ngày 18/9 trên các nền tảng của Phúc cũng không có hình ảnh liên quan đến thương hiệu đó".

Lời giải thích của Ưng Hoàng Phúc tiếp tục thổi bùng làn sóng tranh cãi. Khán giả cho rằng ca sĩ không thành thật, có dấu hiệu "xóa dấu vết" khi thay MV bị chỉ trích bằng bản dựng mới đã cắt những cảnh gây tranh cãi. Cụ thể, tới khoảng 22:30 ngày 21/9, sau khi gây xôn xao dư luận, phía Ưng Hoàng Phúc có động thái xóa/ẩn MV gốc trên kênh YouTube. Ít lâu sau, MV xuất hiện trở lại trên kênh, nhưng với bản cắt dựng mới, xóa bỏ những cảnh có chứa hình ảnh nhạy cảm.

Trước làn sóng dư luận, Ưng Hoàng Phúc đã tắt tính năng bình luận dưới bài đăng của mình.

MV Anh em trước sau như một bị ẩn/xóa khỏi kênh của Ưng Hoàng Phúc trong tối 21/9.

Theo quan sát, MV Anh em trước sau như một được đăng tải trên kênh riêng của các thành viên khác trong nhóm Ngũ hổ tướng cũng đã được thay thế.

Nhiều năm qua, tình trạng nghệ sĩ, người nổi tiếng vướng nghi vấn quảng bá cho web cờ bạc, cá độ từng được báo chí phản ánh nhiều lần.