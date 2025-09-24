Bắt giữ ngôi sao có 1,6 triệu người theo dõi

YouTuber kiêm người mẫu thể hình SangHyuk, được cho là vừa bị cảnh sát bắt giữ vì từ chối kiểm tra nồng độ cồn và tìm cách bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo News1, một YouTuber nổi tiếng với 1,65 triệu người đăng ký theo dõi vừa bị cảnh sát bắt giữ vì từ chối kiểm tra nồng độ cồn và tìm cách bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo cảnh sát quận Songpa, Seoul, vụ việc xảy ra vào khoảng 3h40 ngày 21/9. Cảnh sát nhận được tin báo về một trường hợp nghi ngờ lái xe khi say rượu và đã truy đuổi xe nghi phạm.

Kwon Sang Hyuk đang hứng chịu chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng. Ảnh: IGNV.

Người này bị cáo buộc đã bỏ lại xe, chạy bộ khoảng 300 m trước khi bị lực lượng chức năng khống chế. Dù cảnh sát nhiều lần yêu cầu, người này vẫn từ chối kiểm tra nồng độ cồn và bị bắt tại chỗ vì vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Thông tin trên nhanh chóng gây xôn xao dư luận Hàn Quốc, kéo theo nhiều bàn luận.

Trên mạng xã hội, xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng người này là SangHyuk (tên thật Kwon Sang Hyuk). Anh là một YouTuber nổi tiếng với các video mukbang (ăn uống). Dù phía cảnh sát lẫn SangHyuk vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin này, nhiều dân mạng đã tràn vào kênh YouTube và trang cá nhân của SangHyuk, để lại bình luận chỉ trích gay gắt. Khán giả yêu cầu anh lên tiếng giải thích và tuyên bố sẽ tẩy chay nếu YouTuber vẫn cố tình giữ im lặng.

Trước làn sóng dư luận, hiện tại, tài khoản mạng xã hội của SangHyuk đã bị tạm khóa.

SangHyuk bắt đầu sự nghiệp trên AfreecaTV năm 2018, sau đó gây chú ý vào năm 2019 nhờ xuất hiện tại Seoul Fashion Week và trong một số chiến dịch quảng cáo, bao gồm cả quảng cáo cho Narangd Cider. Từ đó, anh thu hút được lượng người theo dõi lớn và mở kênh YouTube với nội dung về ẩm thực.

Ngoài các clip ăn uống thu hút sự quan tâm, SangHyuk còn được yêu thích vì các nội dung chia sẻ về tập thể hình.