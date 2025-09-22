Kết quả điều tra vụ diễn viên Trung rơi lầu tử vong

Dư luận xôn xao trước những đồn đoán xoay quanh cái chết của Vu Mông Lung. Phía cảnh sát khẳng định anh ngã lầu do say rượu, đồng thời khởi tố những kẻ tung tin thất thiệt.

Theo tờ HK01, hôm 11/9, nam diễn viên Vu Mông Lung đã ngã từ lầu cao xuống đất và tử vong. Sự việc gây chấn động dư luận Trung Quốc, kéo theo hàng loạt bàn luận trái chiều. Thậm chí, mạng xã hội xuất hiện nhiều đồn đoán về việc đây là vụ án mạng.

Tới 21/9, cảnh sát Bắc Kinh đã đưa ra thông báo chính thức, khẳng định Vu Mông Lung rơi lầu sau khi uống rượu, đồng thời bác bỏ thông tin đây là vụ án mạng. Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các hành vi tung tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, tài tử Thái Tử Phi Thăng Chức Ký tối 10/9 tụ tập với bạn bè ở Bắc Kinh để tiệc tùng, uống rượu. Khoảng 2h ngày 11/9, anh vào phòng ngủ và khóa cửa từ bên trong. Đến 6h ngày 11/9, buổi tiệc mới kết thúc. Bạn bè không thấy anh đâu nên bắt đầu đi tìm, khi xuống tầng trệt thì phát hiện Vu Mông Lung nằm bất động trên vũng máu. Một người dân dắt chó đi dạo phát hiện đã lập tức báo cảnh sát.

Vu Mông Lung tử vong do ngã lầu sau khi uống rượu. Ảnh: Weibo.

Tới 18h cùng ngày, phía studio của Vu Mông Lung lên tiếng xác nhận tin anh qua đời, cho biết phía cảnh sát đã loại trừ khả năng hình sự. Mặc dù vậy, mạng xã hội vẫn lan truyền nhiều ảnh chụp màn hình, lời kể của một số kẻ tự nhận là “người trong cuộc” và các phân tích xoay quanh cái chết của Vu Mông Lung. Những đồn đoán về việc anh bị đẩy ngã, hay bị xâm hại trong bữa tiệc khiến dư luận hoang mang.

Cảnh sát vừa tiến hành khởi tố 3 người phụ nữ tung tin đồn thất thiệt trên mạng xoay quanh vụ việc Vu Mông Lung ngã lầu. Cả ba thừa nhận bịa đặt thông tin nhằm câu kéo sự chú ý. Lực lượng chức năng cũng cho biết đang mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các hành vi tung tin giả mạo khác.