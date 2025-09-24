'Tử chiến trên không' thu 100 tỷ

Sau gần 1 tuần chiếu, bộ phim không tặc đầu tiên của Việt Nam mang về khoản doanh thu 100 tỷ đồng.

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, Tử chiến trên không chạm mốc doanh thu 100 tỷ đồng trong chiều 24/9. Tác phẩm do Điện ảnh Công an nhân dân sản xuất trở thành phim Việt thứ 11 đạt được thành tích này trong năm 2025.

Tác phẩm gây chú ý ngay từ thời điểm chào sân, khép lại cuối tuần mở màn với thành tích 57 tỷ đồng . Cộng thêm doanh thu từ suất chiếu sớm, Tử chiến trên không dắt túi hơn 65 tỷ tính đến cuối ngày 21/9.

Bước sang tuần chiếu thứ 2, tốc độ tăng doanh thu vẫn tương đối khả quan, bình quân dắt túi 12-15 tỷ/ngày. Đứa con tinh thần của đạo diễn Hàm Trần duy trì khoảng 4.300 suất chiếu/ngày. Giới quan sát nhận định với tình hình phòng vé hiện tại, tác phẩm nhiều tiềm năng chinh phục cột mốc phòng vé 200 tỷ.

Các diễn viên Tử chiến trên không tại buổi ra mắt phim. Ảnh: NSX.

Tử chiến trên không lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay rúng rộng lịch sử hàng không Việt Nam. Dự án quy tụ dàn diễn viên đông đảo, với nhiều cái tên có sức hút như Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn bên cạnh những gương mặt khác như Ma Ran Đô, Trâm Anh, Gia Huy, Lợi Trần...

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, diễn viên Thái Hòa cho biết quá trình ghi hình bộ phim gặp nhiều khó khăn. Có những cảnh, anh phải quay đi quay lại đến 7-8 lần mà vẫn không ưng ý. "Tôi áp lực và căng thẳng kinh khủng. Áp lực lớn nhất của tôi là quay cái gì mãi không được, tôi sợ là mình đang làm phiền mọi người. Tôi cứ trăn trở rằng vì mình mà đoàn phim bị chậm, reset tới lui, mất bao nhiêu công sức, thời gian... Tôi càng tức, càng muốn làm cho bằng được, thì lại càng làm hỏng. Với một diễn viên, giây phút đó khủng khiếp lắm", anh nói.