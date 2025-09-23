Vương Hỷ kêu cứu

Nam diễn viên gây xôn xao khi đăng tải bài viết cầu cứu dân mạng, cho biết bị một nhóm người lạ mặt theo dõi suốt nhiều ngày. Anh cho rằng tính mạng bản thân đang bị đe dọa.

Theo HK01, Vương Hỷ mới đây gây chú ý khi đăng tài bài viết dài cầu cứu cộng đồng mạng. Trong bài viết, tài tử chia sẻ kể từ khi đặt chân đến Đài Loan (Trung Quốc) hôm 18/9, anh liên tục bị nhóm người lạ mặt theo dõi, nghi ngờ họ có ý đồ hãm hại mình. Trước đó, sau khi đến Đài Loan, anh đã nhiều lần đăng video quay cảnh người đi đường, khẳng định những người này liên tục bám theo mình.

Vương Hỷ cho biết nếu thẻ cư trú hết hạn (24/9), anh sẽ không thể xuất cảnh, sử dụng ngân hàng trực tuyến... Diễn viên còn ám chỉ có một kẻ đứng sau mọi việc, đang cố tình muốn hãm hại anh và cho rằng tính mạng bản thân đang bị đe dọa.

"Càng gần ngày 24/9, bọn họ càng tiếp cận sát và bao vây tôi. Họ không đơn giản theo dõi, mà là ngăn cản tôi rời khỏi đây... Không tiền tiêu, không nhà ở, không thức ăn, tôi cũng không có tiền thuê luật sư để tự bào chữa hay kiện kẻ mà họ đang dốc sức che giấu", nam diễn viên viết.

Vương Hỷ cầu cứu vì bị nhóm người lạ mặt theo dõi, ngăn cản anh rời khỏi Đài Loan. Ảnh: Weibo.

Bài đăng cầu cứu của Vương Hỷ nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo hàng loạt bàn luận trái chiều. Nhiều khán giả bày tỏ lo lắng cho sự an toàn của tài tử TVB, khuyên anh tìm cách liên hệ với cảnh sát.

Trước đó, hồi tháng 5 năm nay, Vương Hỷ cũng từng gây xôn xao khi kể lại vụ việc 2 lần bị chuốc thuốc, cưỡng hiếp. Theo lời kể của nam diễn viên, vào rạng sáng 15/7/2024, anh bị một người đàn ông cưỡng hiếp tại nhà một người bạn ở Tân Trúc, Đài Loan. Cụ thể, khi đang nằm ngủ, diễn viên bất ngờ cảm thấy có người đang khống chế mình. Vương Hỷ cố gắng vùng vẫy nhưng không thể cử động. Khi tỉnh lại, anh không biết mình đã bất tỉnh trong bao lâu, chỉ cảm nhận rõ nhiều chỗ trên cơ thể đau nhức và xuất hiện các vết thương.

Đến ngày 10/12/2024, ngôi sao Phong Vân lại gặp sự việc tương tự. Anh kể khi đó đang uống rượu cùng hai người đàn ông tại nhà một người bạn thì dần mất ý thức. Khi tỉnh lại, nam diễn viên thấy một người đè lên mình. Anh sau đó tiếp tục ngất đi. Khi tỉnh dậy, Vương Hỷ đã đến bệnh viện khám. Anh được chẩn đoán mắc chứng tiêu cơ vân (rhabdomyolysis), một tình trạng nghiêm trọng có thể liên quan đến việc bị tấn công tình dục.