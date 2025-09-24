Sao 'John Wick' bí mật cưới vợ?

Mạng xã hội xôn xao trước tin đồn Keanu Reeves bí mật kết hôn với bạn gái Alexandra Grant. Tuy nhiên, phía tài tử mới đây đã lên tiếng phủ nhận.

Theo Daily Mail, thời gian qua, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng Keanu Reeves đã kết hôn với bạn gái Alexandra Grant sau nhiều năm hẹn hò. Tuy nhiên, phía tài tử mới đây đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên. Đại diện phát ngôn của tài tử chia sẻ với E! News: “Điều đó không đúng sự thật. Họ vẫn chưa kết hôn".

Reeves công khai hẹn hò với Grant từ năm 2019. Cả hai tiết lộ gặp nhau lần đầu tại một bữa tiệc năm 2009 rồi trở thành cộng sự, cùng hợp tác xuất bản hai cuốn sách nghệ thuật, trước khi bắt đầu tìm hiểu và yêu nhau. 6 năm qua, mối quan hệ của hai người vẫn gắn bó bền chặt. Hôm 3/9, Grant còn đăng trên Instagram ảnh chiếc bánh sinh nhật hình trái tim có tên Keanu, kèm lời chúc: “Gửi Keanu, người đã thấy bài đăng này khi nó còn là bản nháp. Em vô cùng biết ơn tình yêu và sự đồng hành của anh thời gian qua”.

Keanu Reeves và bạn gái vẫn chưa kết hôn sau 6 năm công khai hẹn hò. Ảnh: Film Magic.

Dưới phần bình luận, người hâm mộ bày tỏ ngưỡng mộ trước hạnh phúc của cặp đôi. Trước đó, hồi đầu năm nay, hai người cũng từng làm dấy lên tin đồn đã kết hôn sau khi Alexandra bị phát hiện đeo nhẫn kim cương ở ngón áp út.

Trong cuộc phỏng vấn với People năm 2023, khi được hỏi về “khoảnh khắc hạnh phúc gần đây nhất”, ngôi sao John Wick chia sẻ thẳng thắn: “Vài ngày trước, tôi ở bên người yêu. Chúng tôi nằm cạnh nhau, kết nối với nhau. Chúng tôi mỉm cười, đùa giỡn và cảm thấy tuyệt vời. Thật vui khi được ở cạnh nửa kia".

Trong khi đó, Alexandra cũng hết lời ca ngợi bạn trai trong cuộc phỏng vấn với People vào tháng 9/2023: “Anh ấy là nguồn cảm hứng lớn của tôi. Anh ấy sáng tạo, tử tế và làm việc vô cùng chăm chỉ. Điều tuyệt vời của việc yêu muộn là tôi đã có sự nghiệp vững vàng trước khi mối quan hệ bắt đầu. Tôi cảm thấy tự tin khi cùng anh ấy xuất hiện trên thảm đỏ, và cũng tự tin khi đứng một mình".