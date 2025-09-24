Mỹ nhân đóng 'Lọ lem' 18+

Bước ra từ Liên hoan phim Sundance 2025, The Ugly Stepsister của đạo diễn Emilie Blichfeldt làm dậy sóng giới phê bình phim Mỹ khi lật lại truyện cổ tích Lọ Lem đã gắn liền với ký ức hàng triệu khán giả. Chẳng còn những gam màu mộng mơ, bộ phim hơi hướm body-horror lột trần sự tàn nhẫn của xã hội phụ quyền, nơi nhan sắc và trinh tiết được cho là yếu tố định nghĩa giá trị phụ nữ. Phim quy tụ dàn mỹ nhân, nổi bật là hai cái tên Thea Sofie Loch Næss và Lea Myren.

Thea Sofie Loch Næss hóa thân vào vai "lọ lem" Agnes, cô con gái riêng của người chồng. Sau khi cha qua đời, Agnes sống với mẹ con dì ghẻ. Nhân vật chiếm được sự chú ý ngay từ khi mới xuất hiện nhờ ngoại hình nổi bật, với nét đẹp thuần khiết như công chúa từ trong truyện bước ra. Với lợi thế ngoại hình, Agnes được đối xử ưu ái, là tâm điểm chú ý tại bất cứ nơi đâu cô xuất hiện. Thế nhưng, khác biệt với nàng Lọ Lem trong truyện cổ, Agnes hiện lên trên phim với nhiều bí mật và nét tính cách đặc biệt.

Chẳng còn là nạn nhân ngây thơ của những đối xử bất công, Agnes tỏ ra thực dụng và đầy toan tính. Cô xinh đẹp gấp bội phần cô em kế, nhưng chẳng phải trinh nữ thánh thiện như truyện cổ tích vẫn kể. Agnes tỏ ra thân thiện những phút đầu tiếp xúc với mẹ con dì ghẻ, song lập tức có thể trở mặt khi biết họ nghèo khó, khánh kiệt. Agnes đem lòng yêu chàng chăn ngựa, sẵn sàng trao thân cho anh, nhưng rồi lại quyết tâm phải cưới hoàng tử để đổi đời.

Thế nhưng, nàng lọ lem này cũng có những khoảnh khắc lo lắng, đau khổ, đặc biệt khi phải chứng kiến cha chết rục trong nhà, hay khi bị đặt vào thế khó xử trong cuộc chạy đua vào hoàng gia với cô em không chung huyết thống. Loch Næss nhận được nhiều lời khen với màn trình diễn đầy sức hút trong phim. Cô lột tả được nàng lọ lem Agnes với nhiều mâu thuẫn nội tâm, khi vừa giằng co giữa tình yêu đích thực và tham vọng đổi đời, vừa phải giành giật cơ hội đặt chân vào hào môn với cô em kế.

Thea Sofie Loch Næss sinh năm 1996, tại Kristiansand, Na Uy. Cô bắt đầu đóng phim từ khi còn nhỏ, lớn lên học trường Hartvig Nissens ở Oslo. Người đẹp đã bỏ túi nhiều vai diễn từ phim ngắn, truyền hình đến các dự án điện ảnh. Trước The Ugly Stepsister, cô từng góp mặt trong The Last Kingdom, The Last King hay loạt phim truyền hình/mini-series So Long, Marianne, Evil...

Trong khi đó, Lea Myren đóng vai cô em kế Elvira. Đối lập với Agnes xinh đẹp rạng ngời, Elvira luôn phải chịu thiệt thòi vì ngoại hình xấu xí. Biết con khó có cơ hội đặt chân vào cảnh cửa hoàng gia, nhất là khi Agnes lại quá xinh đẹp và nổi bật, bà mẹ đã ép Elvira trải qua hành trình lột xác đầy máu và nước mắt. Cô tham gia nhiều buổi trùng tu nhan sắc ghê rợn, từ tháo niềng răng, hạ gồ mũi, cho tới khâu mi giả, thậm chí liều lĩnh chặt ngón chân để có thể đi vừa chiếc hài.

Ánh mắt dại đi, biểu cảm vặn vẹo của Lea Myren biến từng cảnh phẫu thuật mang hơi hướm body-horror trở thành nỗi thống khổ thật sự, chứ không đơn thuần là thủ pháp gây sốc. Trong khi, sự sụp đổ của nhân vật khi trót dấn sâu vào hành trình đoạt tấm vé hào môn được lột tả đầy sinh động. Tận mắt chứng kiến thái độ khinh miệt của hoàng tử Julian, Elvira đáng thương vẫn tự huyễn hoặc bản thân, mù quáng đuổi bắt hình bóng chàng hoàng tử trong mộng.

Màn trình diễn của mỹ nhân sinh năm 2001 được giới chuyên môn tán dương. Cô hóa thân nhân vật với hành trình nội tâm phức tạp, từ cô nàng ngây thơ khao khát tình yêu và sự công nhận của xã hội, đến kẻ ám ảnh bởi sắc đẹp, sẵn sàng đổ máu để lột xác. Sự quái dị và những tâm lý méo mó, vặn vẹo của nhân vật được người đẹp gen Z lột tả sinh động, thuyết phục.

Lea Myren là diễn viên trẻ gốc Na Uy. Trước khi diễn xuất, cô hoạt động với tư cách là người mẫu. Cô theo đuổi hình tượng cá tính, độc dị với thời trang ma mị, hơi hướm Gothic. Trước The Ugly Stepsister, Lea từng góp mặt trong một số dự án phim ảnh gây tiếng vang tại quê nhà như Jenter, Blank, It's All Relatives hay Aldri i Livet... Vai diễn cô em kế Elvira trong bộ phim mới giúp tên tuổi người đẹp được biết tới nhiều hơn. Cô được nhận xét là gương mặt triển vọng của điện ảnh Na Uy trong tương lai.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.