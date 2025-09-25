Phim có Hoài Linh thu 100 tỷ đồng

"Làm giàu với ma 2" mang về 100 tỷ đồng sau khoảng 1 tháng ra rạp. Đây là phim Việt thứ 12 đạt được thành tích này trong năm 2025.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Làm giàu với ma 2 cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau khoảng 1 tháng ra rạp. Phim chính thức công chiếu từ 29/8, có suất chiếu đặc biệt từ vài ngày trước đó. Ra mắt giữa thời điểm Mưa đỏ làm mưa làm gió ở phòng vé, bộ phim do Trung Lùn đạo diễn chịu cảnh lép vế khi số suất chiếu hạn chế so với đối thủ đồng hương.

Tuy nhiên, phim vẫn duy trì lượng vé bán ra tương đối tốt do nội dung giàu tính giải trí, dễ tiếp cận, lại quy tụ dàn cast với nhiều cái tên hot như Hoài Linh, Tuấn Trần, Võ Tấn Phát... Làm giàu với ma 2 dắt túi 29 tỷ đồng ở tuần chào sân, thống kê từ Box Office Vietnam. Tác phẩm giữ vị trí ổn định trong top 4 bảng tổng sắp phòng vé. Cuối tuần qua, phim mang về thêm 2,2 tỷ, trên khoảng 800 suất chiếu.

Mặc dù đạt thành tích khả quan, tốc độ kiếm tiền của Làm giàu với ma 2 vẫn tỏ ra thua kém so với phần phim ra mắt năm ngoái. Cụ thể, Làm giàu với ma (2024) không phải đối đầu với đối thủ mạnh nên dễ dàng cán mốc doanh thu 100 tỷ sau khoảng 2 tuần. Phim sau đó khép lại hành trình phòng vé với thành tích 128 tỷ.

Hoài Linh tái xuất trong Làm giàu với ma 2. Ảnh: NSX.

Làm giàu với ma 2 thuộc thể loại hài, hành động. Phim theo chân nhóm người vớt được xác một ma nữ. Cô nhờ họ mang xác về quê nhà, đổi lại sẽ trả công cho cả nhóm chiếc nhẫn kim cương trị giá 9 tỷ. Ban đầu, họ thống nhất cùng đưa cô về để chia đều số tiền. Tuy nhiên, mỗi người lại có những toan tính riêng, dẫn đến hành trình này gặp không ít biến cố.

Không khó nhận thấy ý đồ của đạo diễn Trung Lùn khi làm phim hướng tới tệp khán giả miền Tây. Tác phẩm cài cắm nhiều nét văn hóa đặc sắc nơi đây, lại giàu tính giải trí khi theo xu hướng hài lố nhằm chọc cười khán giả. Song, phim còn nhiều hạn chế kịch bản, xây dựng nhân vật chưa chắc tay. Nhiều tình tiết tỏ ra vô lý, khó thuyết phục được người xem khó tính.