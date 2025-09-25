Huỳnh Anh Tuấn tái xuất sau đột quỵ tim, não

Sau thời gian điều trị, phục hồi chức năng vì đột quỵ tim và não, Huỳnh Anh Tuấn được xuất viện. Nam diễn viên mới đây vừa trở lại với công việc sản xuất các nội dung về nấu ăn.

Sáng 25/9, trên trang cá nhân, Huỳnh Anh Tuấn đăng tải clip nấu nướng. Đây là lần đầu tiên nam diễn viên xuất hiện trở lại với công việc, sau thời gian dài điều trị và phục hồi chức năng vì bị đột quỵ.

Trong clip, Huỳnh Anh Tuấn được trợ lý phụ giúp việc làm món bánh chuối hấp. Nam diễn viên háo hức khi được trở lại với công việc sản xuất nội dung về nấu ăn. Anh tham gia nhiều khâu, từ chuẩn bị tới nấu nướng, đôi khi một số việc cần dùng lực tay phải nhờ tới trợ lý.

"Mặc dù tay phải còn yếu và nói chuyện chưa lưu loát như trước, anh vẫn rất tỉnh táo. Ở nhà mọi người cho anh ấy hát karaoke, nhưng bác sĩ dặn mở những bài ballad nhẹ nhàng thôi, với lại chỉ 1-2 bài mỗi ngày. Cái tay cũng vậy, lúc trước là liệt hẳn nhưng bây giờ cầm nắm được rồi, cũng có lực hơn", quản lý tiết lộ.

Người này chia sẻ thêm chế độ ăn hiện tại của Huỳnh Anh Tuấn phải đảm bảo đủ chất để nhanh hồi phục, thay dầu ăn thông thường bằng dầu oliu...

Quản lý cũng cho biết Huỳnh Anh Tuấn rất nóng lòng được đóng phim trở lại: "Ngồi rảnh rỗi anh lướt điện thoại, toàn coi những clip đồng nghiệp đi đóng phim, ra mắt phim. Anh ấy muốn đi đóng phim lắm rồi. Nhưng chuyện đó chắc là phải để qua năm sau".

Huỳnh Anh Tuấn trở lại với công việc sản xuất clip nấu nướng.

Huỳnh Anh Tuấn sinh năm 1968, được nhiều khán giả biết đến qua các dự án phim ảnh, nổi bật như Em và Michael, Đất khách, Những đứa con thành phố, Công tử Bạc Liêu, Hương phù sa hay Cao thủ ẩn danh...

Tháng 6, khi đang ở Vũng Tàu (TP.HCM), diễn viên bị đột quỵ do tuổi cao, cường độ làm việc dày và một số thói quen không lành mạnh. Sau khi trải qua ca cấp cứu, anh được theo dõi sức khỏe tại Cần Thơ.

Sau khi về nhà, tay của Huỳnh Anh Tuấn không thể cử động. Người thân rất lo lắng cho sức khỏe của anh. Trong hai tháng điều trị, tập luyện ở bệnh viện tại Cần Thơ, Huỳnh Anh Tuấn đã đi lại, giao tiếp bình thường. Anh kiên trì tập luyện trong thời gian dài, với mong muốn trở lại với phim ảnh và cuộc sống.