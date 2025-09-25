Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phim có Vân Dung, Bùi Bài Bình bị chê như lẩu thập cẩm

  • Thứ năm, 25/9/2025 09:34 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Bộ phim quy tụ nhiều diễn viên gạo cội như NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Vân Dung, Vĩnh Xương… bị nhận xét lê thê, kịch bản nhàm chán.

Lên sóng từ 29/7, bộ phim Có anh nơi ấy bình yên quy tụ dàn diễn viên đình đám như Bùi Bài Bình, Vĩnh Xương, Thanh Quý, Bá Anh, Hoàng Công, Vân Dung, Phú Đôn, Thái Sơn, Thanh Bình, Thanh Tú, Thu Quỳnh, Tuấn Tú…

Nội dung phim xoay quanh nhân vật Huy (Tuấn Tú) - cán bộ công an huyện được tăng cường về xã Tiên Phong. Tại đây, anh cùng các đồng đội làm sáng tỏ hàng loạt vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.

Phim nhằm mục đích tuyên truyền chủ trương đưa công an chính quy về xã, đồng thời khắc họa bức tranh cuộc sống của những chiến sĩ bám cơ sở, nơi họ không chỉ đối mặt với tội phạm mà cả những mối quan hệ gia đình, làng xã và áp lực vô hình.

Thời điểm mới phát sóng, bộ phim được kỳ vọng trở thành “bom tấn” của truyền hình Việt năm 2025. Tuy nhiên, càng về sau, kịch bản dài dòng kèm nhiều tình tiết phi lý, hài lố khiến khán giả thờ ơ, quay lưng.

Van Dung anh 1

Có anh nơi ấy bình yên được cho chưa đủ sức hấp dẫn với khán giả.

Trên các fanpage quảng bá phim giờ vàng, Nơi ấy có anh bình yên nhận được rất ít lượt tương tác cũng như bình luận. Lác đác một số ý kiến nhưng chủ yếu nhặt sạn và chê bai đây là bộ phim dở nhất.

Cụ thể, ở tập 29, tình huống người dân bắt quả tang doanh nghiệp Hồng Phát xả thải ra môi trường vào lúc rạng sáng nhưng bối cảnh gọi điện báo cho công an lại là ban ngày, sau đó tiếp diễn lúc nửa đêm gây khó hiểu. Chi tiết này khiến ê-kíp sản xuất bị chỉ trích cẩu thả trong quá trình dàn dựng bối cảnh.

“Rõ ràng là đêm mà gọi điện báo công an lại thành ban ngày”, “Bắt quả tang xả thải lúc 4h đêm mà công an đi tuần trời sáng, rồi đùng một phát quay về trụ sở tối om xong lúc ra hiện trường lại tối như mực”, “Cái gì thế này? Báo buổi sáng mà tối công an mới tới”, “Đang tối sao lại sáng nhỉ?”…

Ngoài ra khán giả phàn nàn, ví bộ phim là “nồi lẩu thập cẩm”, không thể “tiêu hóa” được. Đạo diễn Nguyễn Danh Dũng tham lam khi đưa quá nhiều vấn đề ở nông thôn hiện nay vào phim. Từ chuyện lợi ích nhóm cho đến những vấn đề nhỏ nhặt, mâu thuẫn của người dân, dẫn đến tình trạng bộ phim bị cắt vụn.

Ôm đồm nhiều nhân vật kèm theo câu chuyện của họ khiến kịch bản phim trở nên dài dòng, lê thê. Ngay tình huống tìm nguyên nhân ô nhiễm dòng nước khiến cá chết, đến 30 tập phim chưa ngã ngũ.

Người xem ngao ngán vì phim nhiều ngôi sao nhưng không có câu chuyện rõ nét, thậm chí xây dựng tính cách, tình huống có phần hình thức, lố lăng.

Ở phim này, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Thái Sơn hay Vân Dung đều tận dụng triệt để miếng hài. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh chung của bộ phim, vai diễn của họ không tạo được nét duyên, ngược lại nhiều lần bị chê hài lố.

“Bộ phim dở nhất trên sóng giờ vàng mà tôi từng xem”, “So với Làng trong phố hay Phố trong làng thì Có anh nơi ấy bình yên kém hấp dẫn hơn hẳn”, “Thực sự tiếc khi bộ phim có quá nhiều diễn viên gạo cội lại thất bại thảm hại”, “Tưởng bom tấn ai ngờ bom xịt”, “Phim như nồi lẩu thập cẩm, không thể mê nổi”, “Nhiều ngôi sao nhưng nhân vật nào cũng nhạt nhòa, đề tài hình sự mà như phim hài, nhảm”… là những ý kiến về bộ phim Có anh nơi ấy bình yên.

Đỗ Quyên/Tiền Phong

Vân Dung Vân Dung Bùi Bài Bình phim giờ vàng phim truyền hình

  • Lê Vân Dung

    Lê Vân Dung

    Vân Dung là một nữ diễn viên hài được sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật. Mẹ cô từng là diễn viên múa, bố cô là đạo diễn của Đoàn ca múa Tây Bắc. Vân Dung được đông đảo khán giả cả nước biết đến từ khi tham gia chương trình "Đời cười" của Nhà hát Tuổi Trẻ và gây ấn tượng với những vai diễn trong các tiểu phẩm hài của chương trình "Gặp nhau cuối tuần" và Táo quân.

    Bạn có biết: Năm 1992, Vân Dung từng tham dự cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong và trở thành 1 trong 15 người đẹp nhất chung cuộc.

    • Ngày sinh: 11/10/1975
    • Chiều cao: 1.60 m
    • Quê quán: Hà Nội

