700 tỷ đồng - con số doanh thu chưa từng có trong lịch sử điện ảnh Việt, vừa được chinh phục bởi "Mưa đỏ" - bộ phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất.

Chiều 25/9, sau khoảng 1 tháng công chiếu, Mưa đỏ vừa chạm mốc doanh thu 700 tỷ đồng . Đây là thành tích kỷ lục trong lịch sử điện ảnh Việt, giúp tác phẩm củng cố vị thế phim nội địa ăn khách nhất. Ở vị trí thứ 2, Mai (Trấn Thành đạo diễn) mới đạt doanh số 551 tỷ đồng .

Sáng cùng ngày, thông qua fanpage chính thức, nhà sản xuất Mưa đỏ thông báo phim sẽ dừng chiếu sau 1 tháng ra rạp. Đứa con tinh thần của Đặng Thái Huyền kết thúc hành trình phòng vé từ ngày 29/9, sau đó chiếu trên nhiều nền tảng khác để phục vụ công chúng.

Với khoảng 7 triệu lượt khách ra rạp, Mưa đỏ tạo cơn địa chấn chưa từng thấy với dòng phim chiến tranh, vốn trước đây rất kén khách, hầu như không bán được vé. Con số này khiến giới chuyên môn lẫn những người trong nghề sửng sốt. Thành công của Mưa đỏ được nhiều đạo diễn, nhà làm phim ca ngợi. Đạo diễn Trấn Thành, Lý Hải, Trung Lùn, Hoàng Nam cùng nhiều diễn viên, nhà sản xuất khác đều đồng loạt lên tiếng chúc mừng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đạo diễn Quốc Phong nhận định: "Tôi chưa bao giờ thấy bộ phim nào mà từ già đến trẻ, cô lao công, chú bảo vệ đến các chuyên gia, trí thức đều kháo nhau đi xem. Điều đó chứng tỏ phim đã thực sự chạm đến nhiều tầng lớp khán giả. Trong khi trước giờ, một tác phẩm có thể thuyết phục nhiều tầng lớp khán giả hay các thế hệ trong một gia đình khá hiếm hoi, chỉ đếm trên đầu ngón tay".

Mưa đỏ thu 700 tỷ đồng sau 1 tháng ra mắt. Ảnh: NSX.

Mưa đỏ lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Dự án có sự góp mặt của dàn diễn viên gồm Nhật Hoàng, Hạ Anh, Phương Nam, Steven Nguyễn…

Thành công của phim một phần tới từ thời điểm ra mắt thuận lợi, khi trùng với dịp lễ Quốc khánh. Bên cạnh đó, nội dung Mưa đỏ được đánh giá cao, dàn diễn viên thể hiện tròn vai. Tác phẩm được lan truyền, chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, tạo độ nhận diện rất lớn. Những yếu tố xem lại cũng giúp Mưa đỏ giữ nhiệt ổn định, doanh thu tăng trưởng ngoài sức tượng tượng.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường nhận định thành công của những bộ phim này cho thấy khán giả Việt không hề thờ ơ, mà luôn sẵn sàng đón nhận và đồng hành cùng dòng phim chiến tranh, cách mạng.