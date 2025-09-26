Nhà sản xuất thu bao nhiêu từ 700 tỷ đồng của ‘Mưa đỏ’

"Mưa đỏ" vừa lập kỷ lục khi chạm mốc doanh thu 700 tỷ đồng. Theo ước tính, nhà sản xuất có thể thu về hơn 160 tỷ đồng lợi nhuận.

*Lưu ý: Các con số trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Số liệu thực tế có thể chênh lệch tùy thuộc vào mức thỏa thuận giữa hệ thống rạp và các đơn vị sản xuất, phát hành.

Những ngày qua, ngôi vương rạp Việt chính thức có chủ nhân mới: Tử chiến trên không - bộ phim do Điện ảnh Công an nhân dân sản xuất. Tác phẩm hành động nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội và các diễn đàn phim.

Giữa thời điểm Tử chiến trên không “chiếm spotlight”, một cái tên khác lại chinh phục những kỷ lục mới. Mưa đỏ, bộ phim của Điện ảnh Quân đội nhân dân gây sốt phòng vé suốt nhiều tuần, vừa chính thức chạm mốc doanh thu 700 tỷ, cột mốc không tưởng với một bộ phim Việt thuộc đề tài chiến tranh, lịch sử.

Ngoài những tán dương về thành tích đáng mơ ước này, khán giả cũng quan tâm đến số tiền nhà sản xuất thu được, sau khi phim đại thắng phòng vé.

700 tỷ đồng không về thẳng túi nhà sản xuất

Mưa đỏ có thể coi là hiện tượng chưa từng có trong lịch sử rạp Việt. 700 tỷ đồng doanh thu sau 1 tháng công chiếu, với khoảng 7 triệu vé đã bán ra. Đây là những con số khiến cả giới quan sát lẫn những người hoạt động trong ngành ngỡ ngàng. Cần nhấn mạnh, thành tích của Mưa đỏ tỏ ra vượt trội so với các phim từng gây sốt trước đó. Ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng phim nội địa doanh thu cao nhất mọi thời, Mai (Trấn Thành đạo diễn) mới đạt doanh số 551 tỷ đồng .

Trước đó, Mưa đỏ cũng lập kỷ lục phim điện ảnh có doanh thu trong 1 ngày cao nhất lịch sử phòng vé Việt ( 55 tỷ đồng , trong ngày 1/9). Ngoài ra, NSƯT Đặng Thái Huyền cũng trở thành nữ đạo diễn Việt Nam đầu tiên có tác phẩm chinh phục các mốc doanh thu từ 300 tỷ đồng trở lên.

Dẫu vậy, sau nhiều tuần làm dậy sóng phòng vé, cơn sốt Mưa đỏ cũng dần qua đi. Kết thúc kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, tác phẩm của Đặng Thái Huyền bắt đầu hạ nhiệt.

Cuối tuần qua, Mưa đỏ chính thức lùi về vị trí á quân trên bảng tổng sắp doanh thu, với thành tích 22 tỷ đồng trên khoảng 230.000 đầu vé bán ra. Hiện tại, số suất chiếu phim đã giảm rõ rệt, bình quân còn khoảng 1.600 suất/ngày, trong khi thời đỉnh cao từng lên tới hơn 5.000 suất chiếu/ngày.

Mưa đỏ thu 700 tỷ đồng sau 1 tháng chiếu.

Trở lại với doanh thu 700 tỷ của Mưa đỏ, số tiền này thực tế sẽ không đi thẳng về túi nhà sản xuất mà được ăn chia bởi nhiều bên, từ nhà rạp, đơn vị phát hành và khấu trừ các loại thuế hay chi phí khác…

Theo công thức chung của thị trường nội địa thời gian gần đây, tổng doanh thu một tác phẩm sau khi trừ phí VAT (10%), sẽ được ăn chia giữa rạp và nhà phát hành. Trước đó, VAT áp dụng với phim điện ảnh là 5%. Song kể từ ngày 1/7, VAT đã nâng lên 10%, theo Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT) sửa đổi, áp dụng trong lĩnh vực văn hóa, triển lãm, thể dục, thể thao, biểu diễn nghệ thuật, sản xuất phim, nhập khẩu, phát hành và chiếu phim.

Sau khi trừ VAT, nhà rạp sẽ hưởng bình quân 55 - 60% doanh thu phim. Tỷ lệ ăn chia này tùy thuộc vào thỏa thuận giữa hai bên và thay đổi theo tuần. Những đạo diễn có tên tuổi, sức ảnh hưởng trên thị trường có quyền đàm phán, thương lượng để đạt được tỷ lệ ăn chia tốt hơn. Ngoài ra, tỷ lệ này cũng bị tác động bởi sức hút của phim và năng lực vận hành của từng cụm rạp.

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, các cụm rạp sẽ hưởng 50 - 55% doanh thu trong tuần mở màn, sau đó tăng dần lên 60%, thậm chí 65% trong những tuần tiếp. Đồng nghĩa với việc càng về các tuần sau, phía nhà sản xuất sẽ được chia ngày càng ít đi.

Một nhà sản xuất với kinh nghiệm lâu năm (xin được giấu tên), tiết lộ, với các cụm rạp lớn như CGV, BHD, Lotte hay Galaxy, phía nhà sản xuất thường nhận được 48%-50% doanh thu trong tuần đầu tiên phim ra rạp. Lần lượt ở các tuần tiếp theo, con số này giảm dần còn khoảng 45%, 40%, 35%....

Trong khi với các cụm rạp khác như Beta, Cinestar…, nhà sản xuất thường sẽ nhận được 50-60% doanh thu phim trong tuần đầu tiên, sau đó giảm dần ở các tuần kế tiếp.

Mưa đỏ là phim Việt ăn khách nhất lịch sử.

Sau khi trừ đi khoản cho nhà rạp, số tiền còn lại sẽ được nhà phát hành ăn chia tiếp với đơn vị sản xuất. Tỷ lệ này cũng phụ thuộc vào mức thỏa thuận ban đầu giữa hai bên (thông thường vào khoảng 8-10% doanh thu sau khi chia với rạp). Số tiền còn lại sau đó tiếp tục phải trừ đi các loại chi phí hợp đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp, cổ đông...

Vậy nên, lợi nhuận nhà sản xuất thực tế thu được thường chỉ dao động khoảng 20-30% doanh thu của tác phẩm. Song, bên cạnh doanh thu từ rạp nội địa, một số trường hợp, phim có thể kiếm thêm tiền nhờ việc bán cho các đơn vị phát hành nước ngoài, hay một số nền tảng phát hành trực tuyến... Mặt khác, lợi nhuận ròng mà nhà sản xuất thu được có thể phải chia với đạo diễn/diễn viên tùy theo cam kết lợi nhuận.

NSX “Mưa đỏ” thu về bao nhiêu?

Dựa vào công thức trên, với doanh thu 700 tỷ đồng của Mưa đỏ, sau khi trừ VAT 10% ( 70 tỷ đồng ), số tiền còn lại là 630 tỷ đồng .

Tạm lấy mức phân chia bình quân nhà rạp nhận được là 57%, như vậy, các cụm rạp sẽ bỏ túi khoảng 360 tỷ đồng , phần còn lại là 270 tỷ đồng . Số tiền này tiếp tục phải chia cho đơn vị phát hành (khoảng 10% - tương ứng 27 tỷ), còn lại khoảng 243 tỷ.

Với Mưa đỏ, nguồn tin của Tri Thức - Znews cho biết kinh phí sản xuất một bom tấn hoành tráng như vậy có thể lên tới 70- 80 tỷ đồng , bên cạnh khoảng 10 tỷ đồng cho khâu phân phối, quảng bá. Trừ đi khoản chi phí này, lợi nhuận thực tế của nhà sản xuất thu được rơi vào khoảng 153- 163 tỷ đồng .

Song, dự án Mưa đỏ được sự hậu thuẫn của nhiều đơn vị trong quá trình sản xuất, nên khoản chi phí thực tế có thể sẽ được thu nhỏ, giúp lợi nhuận thực nhận nhỉnh hơn so với con số ước tính trên. Chưa kể, đoàn phim chia sẻ trong quá trình ghi hình cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực của chính quyền và nhân dân Quảng Trị - nơi đặt bối cảnh chính của tác phẩm.

Nhà sản xuất Mưa đỏ có thể thu về hơn 160 tỷ đồng lợi nhuận.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đạo diễn/nhà sản xuất phim Mai Thu Huyền cho rằng rất khó để xác định lợi nhuận thực tế mà nhà sản xuất Mưa đỏ nhận được, do bộ phim được đầu tư hoành tráng, có thể gấp vài lần các dự án phim ảnh thông thường. Song, phim cũng có nhiều lợi thế vì nhận được sự hỗ trợ rất lớn về vũ khí, khí tài, nhân lực...

"Bộ phim này do Galaxy phát hành, có thể họ sẽ phải đi đàm phán với các cụm rạp khác như CGV, Lotte, BHD... Mà mỗi cụm rạp cũng có tỷ lệ ăn chia chênh lệch khác nhau chứ không có con số cố định, cụ thể", Mai Thu Huyền chia sẻ.

Một đạo diễn khác (xin được giấu tên) ước tính chi phí sản xuất Mưa đỏ lên tới 70 tỷ đồng , và lợi nhuận mà nhà sản xuất nhận được sau khi phân chia với nhà phát hành rồi trừ đi các khoản chi phí rơi vào khoảng 175 - 200 tỷ.

Ngày 29/9 tới, Mưa đỏ sẽ chính thức khép lại hành trình tại rạp chiếu. Theo số liệu nhà phát hành công bố, phim đã thu hút hơn 8 triệu lượt khán giả. Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết cảm xúc lớn nhất của chị chỉ gói gọn trong một từ hạnh phúc: “Đối với một đạo diễn, khi tác phẩm đến được với công chúng, được khán giả đón nhận và yêu thương thì đó là điều tuyệt vời nhất”.

NSƯT Đặng Thái Huyền bày tỏ hy vọng những tác phẩm tiếp theo của Điện ảnh Quân đội cũng sẽ nhận được tình cảm, sự yêu mến, ủng hộ như cách khán giả đã dành cho Mưa đỏ.