Rò rỉ tin nhắn trước khi ngã tử vong của Vu Mông Lung?

Dư luận Trung Quốc vẫn xôn xao về cái chết của Vu Mông Lung. Dân mạng mới đây còn lan truyền tin nhắn được cho là của nam diễn viên gửi mẹ trước khi qua đời.

Theo China Times, vụ việc Vu Mông Lung ngã lầu qua đời gây xôn xao dư luận Trung Quốc suốt nhiều ngày qua. Mặc dù phía cảnh sát xác nhận vụ việc không có dấu hiệu hình sự, dân mạng vẫn bức xúc trước kết luận này và lan truyền nhiều hình ảnh, clip được cho là bằng chứng về những dấu hiệu bất thường xoay quanh cái chết của nam diễn viên.

Gần đây, một blogger nổi tiếng gây xôn xao khi chia sẻ tin nhắn cuối cùng được cho là nam diễn viên gửi mẹ trước khi mất. Trong tin nhắn, người này tiết lộ bị một người có quyền lực thao túng. Anh viết: “Mỗi lần thấy số tiền chuyển khoản, con đều thấy buồn nôn”. Song, thông tin này vẫn chưa được người trong cuộc xác nhận, làm dấy lên nhiều hoài nghi.

Cảnh sát kết luận Vu Mông Lung qua đời vì ngã lầu sau khi uống rượu. Ảnh: Weibo.

Mới nhất, một YouTuber khác tiếp tục khiến dư luận hoang mang khi công bố loạt tin nhắn được cho là của Vu Mông Lung gửi mẹ. Anh kể mình đang bị giam trong một căn hộ tối tăm, xung quanh hoàn toàn tối đen: “Con phải vội nói lời tạm biệt mẹ, vì họ có thể xông vào giết con bất cứ lúc nào. Con không nói đùa, cũng không phải đang gặp ảo giác”. Trong tin nhắn, người này bày tỏ sự tuyệt vọng, không hiểu vì sao chỉ vì ước mơ đóng phim mà rơi vào hoàn cảnh này.

Ở những tin nhắn sau đó, người này ẩn ý về việc phải chấp nhận đánh đổi vì nếu không sẽ bị "bít cửa" hoạt động. Đáng chú ý, nội dung tin nhắn này trùng khớp với tin nhắn mà blogger trước đó đã tung ra: "Mẹ biết không, mỗi lần thấy số tiền chuyển khoản, con đều thấy buồn nôn. Đó không phải tiền của con, đó là tiền bẩn”.

Những đoạn tin nhắn trên đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, làm dấy lên nhiều bàn luận trái chiều. Bên cạnh những ý kiến yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ, cũng có người cho rằng đây chỉ là tin nhắn, hình ảnh giả mạo. Mẹ của Vu Mông Lung vẫn chưa lên tiếng về những đoạn tin nhắn trên.

Trước đó, 3 người phụ nữ đã bị cảnh sát khởi tố vì tung tin đồn thất thiệt trên mạng, xoay quanh vụ việc Vu Mông Lung ngã lầu. Lực lượng chức năng cũng cho biết đang mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các hành vi tung tin giả mạo khác.