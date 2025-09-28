Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tăng Duy Tân nói về chuyện cưới vợ

  • Chủ nhật, 28/9/2025 07:31 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Khi bị đàn em tiết lộ chuyện sắp cưới vợ, Tăng Duy Tân tỏ ra bối rối, ngượng nghịu. Anh cho biết "chắc chắn sẽ cưới, chỉ không biết là bao giờ".

Trong tập 2 của Anh trai "say hi" lên sóng tối 27/9, Tăng Duy Tân gây chú ý khi xuất hiện dưới hàng ghế khán giả để ủng hộ, cổ vũ đàn em Đỗ Nam Sơn. Khi được MC Trấn Thành giới thiệu, Đỗ Nam Sơn hỏi Tăng Duy Tân: "Có phải anh không tham gia Anh trai năm nay vì bận đám cưới không ạ?".

Tiết lộ của Đỗ Nam Sơn trên sân khấu khiến khán giả tại trường quay ồ lên phấn khích. Nhiều khán giả theo dõi trên sóng trực tiếp còn bình luận "réo tên" Bích Phương. Ngô Kiến Huy nhận xét: "Có thằng em đáng đồng tiền bát gạo ghê". Trong khi Bùi Trường Linh trêu: "Lại định khui chuyện trong nhà ra như thế".

Tăng Duy Tân không giấu được sự bối rối và lúng túng khi đàn em nhắc tới chuyện sắp kết hôn. Chủ nhân hit Bên trên tầng lầu cười trừ, sau đó đáp: "Đời trai thì ai cũng phải một lần cưới. Chắc chắn anh sẽ cưới đấy, nhưng không biết là bao giờ thôi".

Nam ca sĩ dí dỏm đùa: "Không biết là đến đây có đúng đắn hay không nữa. Chưa gì tới ủng hộ mà đã bị pressing rồi". Anh sau đó giải thích lý do không tham gia chương trình năm nay là vì bị thoát vị đĩa đệm.

Tang Duy Tan anh 1

Tăng Duy Tân xuất hiện ở hàng ghế khán giả để cổ vũ đàn em Đỗ Nam Sơn.

Thời gian qua, mối quan hệ giữa Bích Phương và Tăng Duy Tân nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Trước loạt tin đồn, cả hai không ít lần phủ nhận, Tăng Duy Tân từng khẳng định họ chỉ là đồng nghiệp khi được hỏi trực tiếp.

Tuy vậy, cả hai mới đây lại có động thái được cho là ngầm xác nhận tình cảm. Cụ thể, trên trang cá nhân, Tăng Duy Tân đăng loạt ảnh kèm dòng trạng thái: “Hoàng tử của ai?”. Ngay bên dưới, Bích Phương để lại biểu tượng hình trái tim. Động thái này cũng xuất hiện trên Instagram, khi nữ ca sĩ tiếp tục “thả tim” vào bài viết có nội dung tương tự của Tăng Duy Tân.

Trước đó, tại concert Em xinh “say hi” tối 13/9, sự thân thiết của cặp đôi cũng khiến khán giả thích thú. Hai nghệ sĩ còn được vinh danh ở hạng mục The Best OTP (tạm dịch: Cặp đôi được yêu thích nhất).

  Trấn Thành

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh.

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

